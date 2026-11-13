El ex delantero contó los problemas de depresión que ha enfrentado durante su vida.

Mauricio Pinilla fue uno de los invitados al programa Vértigo, donde hizo una muy fuerte revelación respecto a su lucha contra la depresión, causando fuerte impacto.

Pinigol en el último tiempo ha vivido diversas polémicas. Desde sus problemas financieros, hasta la separación de su esposa Gissella Gallardo. Hasta en el espacio de Canal 13 fue acusado de estar en estado de ebriedad. No ha sido un año sencillo.

La revelación de Pinilla

Mauricio Pinilla estuvo junto a Marlen Olivari, Nicolás Oyarzún, Daniella Chávez y Laura Prieto, quien ganó el capítulo de Vértigo. En el programa de conversación, el bicampeón de América contó los problemas de salud mental que lo han acompañado en si vida.

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“He tenido una depresión fuerte, he vivido momentos muy complicados. He tenido tres intentos de suicidio y he estado internado en cuatro clínicas psiquiátricas. Son cosas que nunca había contado“, indicó Pinilla. El ex delantero aseguró que lucha contra sus complicaciones cada día.

“Soy un hombre fuertísimo y tengo objetivos clarísimos. Desde los ocho años siempre he querido ser el mejor: lo he sido, he cometido errores y me he pegado bajones muy fuertes, pero voy a volver a ser el mejor. Y no solamente por mí, sino por mis hijos”, complementó el formado en Universidad de Chile.

Pinilla intenta reinventarse fuera del fútbol. Imagen: Photosport

Luego de dejar el fútbol en el 2021, Mauricio Pinilla ha incursionado en las comunicaciones, tanto como comentarista deportivo, así como participante en Fiebre de Canto. El retirado jugador encontró una nueva pasión en la pantalla.

“Hoy me siento más feliz que nunca, porque tengo toda la energía y toda la pasión. Ustedes son testigos de que cada vez que me pongo frente a una cámara trato de ser el mejor y me siento el mejor“, cerró Mauricio Ricardo Pinilla.