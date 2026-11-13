“Aprendizaje que queda”: El noble gesto de Fernando Ortiz que sorprende en Colo Colo

El adiestrador fue reconocido por plantel de la Primera B tras consagrarse campeón con el Cacique.

Colo Colo se consagró como nuevo monarca del fútbol chileno. Tras el triunfo ante Ñublense conquistó la Liga de Primera y alcanzó la estrella 35. Campaña donde destacó la dirección de Fernando Ortiz. El adiestrador trasandino fue clave para aguantar las críticas y sacarle rendimiento a un plantel donde combinó a la perfección la experiencia y juventud del Cacique.

Pero los festejos quedaron atrás y este viernes vuelve a jugar. Ahora un amistosos internacional ante Racing Club. Sin embargo, en el traslado hacia el sur del país realizó un gesto que fue aplaudido por los hinchas albos, que exigen su renovación.

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Esto debido a que Carlos Bravo, entrenador de la Sub 15 de Deportes Antofagasta, se topó con el plantel de Colo Colo que viajaba al sur para el duelo de este viernes. Fue justamente en el aeropuerto donde le pidió una foto a Fernando Ortiz.

Lo que fue bien recibido por el DT albo que pese a las diversas peticiones y al cansancio del momento, se dio el tiempo para compartir con su colega. “Hoy tocó coincidir con el plantel profesional del Colo Colo, me saqué una foto con el entrenador”, indicó Bravo en sus redes.

Pero luego destacó la actitud de Ortiz, lo que marca una abismal diferencia y demuestra la clase de persona que es más allá de los éxitos deportivos.

“Admiración hacia él ya que cada vez que le pidieron una foto o un video accedió con mucha voluntad e incluso se paraba de la mesa para hacerlo. Aprendizaje que queda. Puedes estar en lo más alto pero nunca dejes de ser gentil y humilde. Tano DT campeón Chileno y al lado un DT que está luchando por sus sueños!”, agradeció.

Noble gesto del adiestrador trasandino y que se da en medio de una semana clave para su permanencia. Desde el Monumental indica que ya se iniciaron las conversaciones por su renovación. Incluso ya se reportan dos reuniones oficiales con ByN.

Por lo que se esperan novedades en los próximos días ya para asegurar su permanencia en el club comenzar a trabajar en la renovación de jugadores. Listado donde lo lidera Arturo Vidal.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Por la Fecha FIFA, Colo Colo decidió aprovechar el espacio libre en la temporada y realizó un amistoso internacional contra Racing Club. El Cacique se mide ante la Academia este viernes a las 19:00 horas. Encuentro que se disputará en el Estadio Ester Roa Rebolledo y que será transmitido por ESPN y Disney+.