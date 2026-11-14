Se acercan los playoffs del torneo de Clausura en la Liga Promoción

Este fin de semana están en juego los codiciados cupos para disputar los esperados playoffs de las Copas de Oro y Plata.

Este fin de semana, la emoción del fútbol regresa con una nueva fecha del torneo de Clausura de la esperada Liga Promoción. El certamen entra en su etapa decisiva, ya que se acerca a pasos agigantados el término de la fase regular y los equipos buscan asegurar su clasificación en la parte alta de la tabla.

La competencia está al rojo vivo, pues están en juego los codiciados cupos para disputar los esperados playoffs de las Copas de Oro y Plata.

Además, el esfuerzo tiene un premio mayor: los respectivos campeones de este torneo de Clausura ganarán el derecho exclusivo de disputar la Supercopa, donde se medirán frente a los mejores equipos de todo el año.

El prestigio que gana la Liga Promoción

El prestigio y la importancia de la Liga Promoción crecen cada día, consolidándose como un espacio competitivo clave. Un claro ejemplo de esto se vivió hace un par de semanas, cuando la Escuela Matriz de Audax Italiano celebró el título de campeón en la categoría 2018, sumando además destacadas participaciones tras coronarse subcampeón en las series 2016 y 2019.

Sobre este positivo escenario, Isaías Veas, director de la Escuela Matriz, destacó el valor que tiene para la institución participar en este campeonato. El directivo señaló la gran importancia de competir en la liga, haciendo especial énfasis en la necesidad de mantener la continuidad deportiva para que los jóvenes talentos puedan jugar y desarrollarse constantemente.

Este nivel de competencia tiene un propósito claro, ya que la academia mantiene una línea directa con el área formativa de Audax Italiano. Gracias a esta conexión, la escuela le entrega a sus más de 700 jugadores no solo instancias deportivas de carácter formativo, sino que también funciona como una plataforma real de proyección hacia el plantel de fútbol profesional.

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Para los aficionados, familiares y seguidores que no quieran perderse ningún detalle de esta apasionante definición, la organización ha facilitado el acceso a la información. A través de la cuenta de Instagram de la productora “Haciendo Amigos”, el público podrá revisar en detalle la programación completa con los partidos de este fin de semana.