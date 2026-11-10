Luego de que en Argentina se expandió la noticia de su declaración en un caso por narcotráfico, no gustó para nada en su club.

Carlos Palacios regresó a Argentina, donde Boca Juniors volvió a los entrenamientos tras la celebración del título, donde el chileno no estuvo presente.

La Joya viajó el fin de semana, con una agitada agenda, con su presencia en el título de Colo Colo en Chillán, además que fue requerido para declarar como imputado ante el Ministerio Público en una investigación.

Una noticia que voló rápido hasta Buenos Aires, donde los principales medios deportivos recalcaron lo sucedido con Palacios y el caso por narcotráfico que afecta a su suegro.

Carlos Palacios fue campeón con Boca Juniors.

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Palacios volvió a Boca entre los cuestionamientos

Fue dentro de esa información que el medio deportivo TyC Sports, hizo un seguimiento a la situación de Carlos Palacios, donde remarcan que regresó a Argentina para ponerse a la orden en Boca Juniors.

Eso sí, aseguran que todo este movimiento a Chile, donde estuvo con su familia, lo hizo estar fuera de una celebración de su cuadro que se coronó campeón, además que el ruido de la noticia causó disgusto.

Porque aseguran que Juan Román Riquelme no habría estado contento de la vinculación del nombre de Palacios en este tema, lo que alerta para el futuro al chileno.

Algo que también destacó el abogado de Carlos Palacios, Felipe Moraga, quien habló tras la declaración del jugador de Boca: “Le ha generado muchos problemas laborales. Acaban de ser campeones en Argentina, están felices, pero al presidente del club, Juan Román Riquelme, evidentemente no le parece muy agradable esta situación“.