El jugador festejó con Williams Alarcón, además que no se puso nervioso ante una entrevista por televisión cuando le preguntaron qué estaba tomando.

Boca Juniors consiguió un agónico título luego de derrotar en el minuto 96 por 1-0 a Defensa y Justicia, que lo alzó como el campeón de toda la temporada en el fútbol de Argentina.

Una corona que tuvo a Carlos Palacios y Williams Alarcón sin sumar minutos en el último partido en La Bombonera, pero que de igual forma fueron protagonitas en las celebraciones.

Tal como mostraron las redes sociales donde ambos chilenos se les vio compartiendo en el camarín, con la copa y alzando la bandera de Chile en Buenos Aires.

Carlos Palacios y Williams Alarcón campeones con Boca Juniors.

ver también Boca Juniors de Carlos Palacios es nuevo campeón del fútbol argentino: dramático final

Carlos Palacios no se pone nervioso

La transmisión de TNT Sports en Argentina fue a conversar con Carlos Palacios en plena cancha de La Bombonera, donde el chileno expresó sus emociones con este título en el club.

“Se me erizó. Feliz, es lo que buscábamos como plantel, el primer objetivo, porque tenemos un montón, pero el primero. Se sufrió, pero (ganamos) a lo Boca, es así“, explicó.

Lo mejor fue cuando le preguntaron con qué estaba celebrando, donde no se puso nervioso para tirarla al córner: “Por ahora es coquita con hielo”.

Hay que destacar que Boca puede sumar tres títulos más de acá al final de temporada, donde disputará los playoffs, además de la Copa Argentina y ya está en la final de la Copa Sudamericana.

Mira el video: