Un momento que pasó desapercibido para el mundo, pero no para los chilenos entre el humorista y Karim Adeyemi.

Barcelona consiguió un triunfazo frente a Atlético Madrid en La Liga. Sin embargo, un protagonista que nadie esperaba terminó siendo el mismísimo ¡Miguelito!

Luego de la victoria de Real Madrid, los Culés estaban obligados a ganar su encuentro por el campeonato español para seguir en la cima. Claro que no tenían un duelo fácil, ya que se medían contra los Colchoneros en la capital, aunque un especial hincha les dio suerte.

La aparición de Miguelito

Barcelona logró sacar a adelante un complicado encuentro y venció a Atlético Madrid. Pese a que Giuliano Simeone abrió la cuenta, Fermín López en dos oportunidades le dio la victoria por 2-1 a los Blaugranas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Karim Adeyemi, jugador alemán de 24 años, entró en el minuto 85 en la victoria de los Culés. Una vez que finalizó el partido, no dudó en acercarse a la zona donde había hinchas del Barca, aunque pocos esperaban ver a una cara conocida entre ellos.

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Cuando Adeyemi fue hacia la tribuna, se pudo apreciar que Miguelito estaba presente. Sí, el ex humorista de Morandé con Compañía estaba ahí. Mientras el alemán le regalaba su camiseta a otro seguidor, el cómico grababa emocionado al estar tan cerca de un futbolista de Barcelona.

El medio internacional DAZN compartió el video del momento, destacando el gesto de Karim con el fanático, aunque rápidamente los chilenos se dieron cuenta de la presencia de Miguelito en el lugar y viralizaron el video en redes sociales.

El humorista está en Madrid. Como buen futbolero no perdió la oportunidad de ver un partido de primer nivel. Además él es seguidor de Barcelona, aunque en Chile es hincha fanático de Universidad Católica. Suele decir presente en el Claro Arena.