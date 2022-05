Borussia Dortmund vive una jornada llena de movimiento en la interna. Este martes se confirmó que Erling Haaland deja el club para dar el salto al Manchester City, aterrizando en la Premier League y dejando la Bundesliga.

Luego de tres temporadas, el artillerno noruego parte de la institución que lo mostró al mundo, dejando un vacío importante tras sus tremendas campañas. Los goles del Cyborg de seguro se extrañarán, pero el club evitó lamentarse y trabajó de inmediato en conseguir a su reemplazante.

Y este martes, solo minutos luego de que el Manchester City hiciera oficial el fichaje de Erling Haaland, el conjunto alemán decidió responder de vuelta confirmando a su nuevo delantero. El BVB anunció el arribo de Karim Adeyemi para vestir sus colores por los próximos cinco años.

"El Borussia Dortmund ha fichado al jugador ofensivo Karim Adeyemi procedente del campeón austriaco RB Salzburg. El jugador de 20 años completó hoy su revisión médica en Dortmund y a última hora de la tarde firmó un contrato que es válido hasta el 30 de junio de 2027", detallaron en un comunicado.

"Tras las transferencias de Niklas Süle y Nico Schlotterbeck, tenemos otro jugador muy emocionante en Karim Adeyemi para la próxima temporada. Por cierto, uno que tiene una alta afinidad con el BVB, cuyo corazón ya latía por el negro y el amarillo cuando era joven y que ha decidido rechazar muchas ofertas de las principales ligas europeas para poder jugar en el Borussia Dortmund", destacó el director deportivo, Sebastian Kehl.

"Su velocidad y amenaza de gol son impresionantes, y aunque Karim ya está muy lejos en términos de fútbol y atletismo con solo 20 años, vemos un enorme potencial de desarrollo en él", agregó el dirigente del club.

La alegría de Karim Adeyemi en su llegada al Borussia Dortmund

Karim Adeyemi pone fin a su etapa en el RB Salzburgo y cumplirá uno de sus sueños de infancia. En conversación con el sitio oficial del Borussia Dortmund, reconoció su fanatismo por el club y cómo se motivó cuando supo que había interés.

"De niño, me fascinaba el fútbol vertiginoso negro y amarillo. Es por eso que rápidamente me quedó claro que me gustaría cambiar a BVB cuando me enteré del interés de Dortmund", señaló.

En esa misma línea, el delantero recalcó que "firmé deliberadamente a largo plazo porque estoy convencido de que seremos un equipo emocionante que, con el apoyo de la fantástica afición del Dortmund, podrá jugar y ganar títulos a medio plazo".

Karim Adeyemi llega así al Borussia Dortmund a cubrir el lugar que dejará vacante Erling Haaland en el ataque. La presión mediática no es menor, pero el joven aleman confía en demostrar por qué fue considerado como su sucesor.