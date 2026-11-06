Carlos Palacios tiene la chance de hacer historia en Boca Juniors: el primero de los cuatro títulos lo puede sumar este fin de semana.

Un fin de año espectacular es el que puede tener Carlos Palacios junto a Williams Alarcón en Boca Juniors, ya que tiene la chande sumar cuatro títulos en las próximas semanas.

A pesar de no ser protagonista permanente, el DT Rodolfo Arruabarrena tiene a la Joya como un futbolista al que valora en el plantel del elenco Xeneize e ingresa con regularidad en los segundos tiempo.

De esta manera es como este fin de semana tiene la chance de ser campeón en Argentina de la famosa copa “Chiqui Tapia”, que el dirigente inventó el año pasado para el equipo que sume más puntos en la temporada.

Boca tiene 60 puntos. Si le gana a Defensa y Justicia es campeón, pero si empata puede ser superado por Argentinos Juniors (tiene los mismo 60 puntos pero menos diferencia) y Rosario Central (59 unidades).

Boca puede ser campeón cuatro veces

Los otros títulos que busca Palacios en el fin de temporada

Boca Juniors marcha segundo en su zona del torneo de Clausura, por lo que tiene asegurada su participación en playoffs. Debido al buen momento que atraviesa, es candidato a dar la vuelta olímpica.

Antes eso sí se puede definir la Copa Argentina, en la que que los bosteros están en semifinales, donde deben enfrentar a Banfield el 14 de noviembre. De ganar, jugará contra Platense por el campeonato.

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A esos tres títulos locales puede sumarle la guinda de la torta: la Copa Sudamericana. En ese torneo están instalados en la final, donde jugarán el 21 de noviembre contra Atlético Mineiro.

Boca no gana un título internacional desde el 2008, año en el que consiguió la Recopa ante Arsenal de Sarandí. Por eso Carlos Palacios tiene la chance de hacer historia en la Boca.