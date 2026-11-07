El histórico delantero explicó los roces que tendrían el Príncipe con el entrenador de Universidad de Chile.

Universidad de Chile está cerrando un año bastante irregular de acuerdo a Charles Aránguiz, aunque Fernando Gago no lo piensa de la misma manera. Esto llama la atención para muchos.

Desde hace algún tiempo se ha generado cierto ruido alrededor de la relación entre el Príncipe y el entrenador azul. Claro que esta semana quedó al descubierto que tienen distinta visión sobre el presente del Romántico Viajero. Para Patricio Yáñez, esto es señal de una mala comunicación entre ambos.

¿Quiebre entre Aránguiz y Gago?

Mientras Fernando Gago todavía cree que Universidad de Chile puede alcanzar a Colo Colo, Charles Aránguiz asegura que perdieron el título en el Superclásico. Además, criticó la irregularidad que ha tenido el equipo. Al parecer, no están en la misma sintonía.

“Fernando Gago la anotó en la libreta. Dijo ‘es su opinión y el resto de los partidos, cuando ganamos cinco partidos seguidos, no dijo nada‘ y se la tiró así”, comenzó explicando Pato Yáñez en Radio Agricultura.

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“Tratando de contestarle a una crítica (de Charles Aránguiz) que la encuentro válida. ¿Te digo la firme? La encuentro válida. Si no tengo el espacio, te lo voy a decir a través de los micrófonos”, complementó quien jugó en Universidad de Chile en 1990.

Para Patricio Yáñez, el interpreta estas palabras de Charles Aránguiz como una falta de espacio para poder decírselas personalmente a Fernando Gago. El ex delantero de Real Valladolid igual insistió que es válido que el Príncipe exprese lo que siente.

Aránguiz y Gago dejaron en evidencia su diferencia ante los medios. Imagen: Photosport

“Si no le dio la chance de conversar y encerrarse en el camarín, pulir los temas, lo dijo claramente: ‘somos irregulares y el campeonato lo perdimos contra Colo Colo y contra la UC‘… De alguna manera, da a conocer lo que él siente”, indicó Yáñez.

“Ahí hay un quiebre desde mi punto de vista. No hay una relación que uno podría entender fluida. Yo tengo que agarrar al líder y con él me voy a relacionar, a entregarle toda la información, que me eche una mano“, cerró el campeón de Copa Libertadores con Colo Colo.