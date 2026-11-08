Una de las grandes dudas que debía resolver el técnico Fernando Gago era si repetía con el uruguayo desde el primer minuto.

Universidad de Chile vivirá una jornada de definiciones esta tarde, cuando a contar de las 15.00 horas le toque recibir a Cobresal, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.

Esto, porque en el estadio El Teniente de Rancagua, se puede marcar el adiós definitivo a la poquita esperanza de pelear por el título, pero, además, la situación por el Chile 2 a la Copa Libertadores, donde la UC les sacó ventaja.

Tras el compromiso de la semana, donde la U goleó por 4-0 a Deportes Antofagasta por la Copa Chile, consiguiendo el paso a las semifinales, era importante saber si se mantenía la formación con Octavio Rivero de titular.

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La decisión de Fernando Gago con Octavio Rivero

Octavio Rivero fue titular ante Deportes Antofagasta, donde vencieron por un marcador de 4-0, con dos tantos del delantero uruguayo, que empieza a pagar su deuda en la temporada.

En ese sentido, luego que se viera con un vendaje en su rodilla en el último entrenamiento de la U, que Fernando Gago debía decidir si lo repetía desde el primer minuto ante Cobresal.

Algo que definió en la previa en Rancagua, donde su determinación fue mantener el once que venció a los Pumas, con el uruguayo de estelar desde el primer minuto.

La formación de la U es con Gabriel Castellón en el arco; Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez; Fabián Hormazábal, Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce, Marcelo Morales; Octavio Rivero y Eduardo Vargas.