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Universidad de Chile

Cómo ver U de Chile vs Cobresal EN VIVO por HBO Max: no va por TNT Sports

Los azules saldrán a la cancha a la misma hora de Colo Colo, por lo que hubo cambios en la transmisión del encuentro.

Por Cristián Fajardo C.

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La U se podrá ver sólo por HBO Max.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTLa U se podrá ver sólo por HBO Max.

Universidad de Chile se juega un trascendental partido esta jornada por la Liga de Primera 2026, cuando a contar de las 15.00 horas reciba a Cobresal, en un duelo en el estadio El Teniente de Rancagua.

Los azules entrarán a la cancha conociendo el resultado de Universidad Católica (juega a las 12.30 horas ante Limache), en la lucha por el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores 2027.

En ese sentido, la U jugará a la misma hora que Colo Colo, que tiene en mente levantar el título en su visita a Ñublense en Chillán, lo que provocó cambios en la televisación.

Esto, porque TNT Sports dispuso que el partido de la U ante los mineros sea transmitido sólo por medio de streaming, en la plataforma de HBO Max, lo que alarma a los bullangueros.

La U se juega seguir al frente por el Chile 2 a la Copa Libertadores. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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Universidad de Chile vs. Cobresal juegan este domingo 8 de noviembre, desde las 15:00 hrs. en el estadio Codelco El Teniente, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Mineros, no será transmitido por televisión, se podrá ver solo por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

¿Cómo activar HBO Max?

  • Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max
  • Seleccionar “Iniciar sesión”
  • Elegir la opción “Conectar con tu proveedor”
  • Buscar el operador de TV correspondiente
  • Ingresar con los datos de usuario (correo y contraseña del servicio contratado)
  • Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido

Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido

Suscribirse directamente a TNT Sports en HBO Max

  • Los usuarios pueden contratar el servicio directamente en www.hbomax.com acceder a TNT Sports dentro de la plataforma y comenzar a ver el fútbol chileno en vivo de forma inmediata.
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