Universidad de Chile se juega un trascendental partido esta jornada por la Liga de Primera 2026, cuando a contar de las 15.00 horas reciba a Cobresal, en un duelo en el estadio El Teniente de Rancagua.
Los azules entrarán a la cancha conociendo el resultado de Universidad Católica (juega a las 12.30 horas ante Limache), en la lucha por el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores 2027.
En ese sentido, la U jugará a la misma hora que Colo Colo, que tiene en mente levantar el título en su visita a Ñublense en Chillán, lo que provocó cambios en la televisación.
Esto, porque TNT Sports dispuso que el partido de la U ante los mineros sea transmitido sólo por medio de streaming, en la plataforma de HBO Max, lo que alarma a los bullangueros.
La U se juega seguir al frente por el Chile 2 a la Copa Libertadores. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport
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U. de Chile vs. Cobresal: Horario y dónde ver
Universidad de Chile vs. Cobresal juegan este domingo 8 de noviembre, desde las 15:00 hrs. en el estadio Codelco El Teniente, por la fecha 27 de la Liga de Primera.
El partido entre Azules y Mineros, no será transmitido por televisión, se podrá ver solo por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
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