Los azules saldrán a la cancha a la misma hora de Colo Colo, por lo que hubo cambios en la transmisión del encuentro.

Universidad de Chile se juega un trascendental partido esta jornada por la Liga de Primera 2026, cuando a contar de las 15.00 horas reciba a Cobresal, en un duelo en el estadio El Teniente de Rancagua.

Los azules entrarán a la cancha conociendo el resultado de Universidad Católica (juega a las 12.30 horas ante Limache), en la lucha por el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores 2027.

En ese sentido, la U jugará a la misma hora que Colo Colo, que tiene en mente levantar el título en su visita a Ñublense en Chillán, lo que provocó cambios en la televisación.

Esto, porque TNT Sports dispuso que el partido de la U ante los mineros sea transmitido sólo por medio de streaming, en la plataforma de HBO Max, lo que alarma a los bullangueros.

La U se juega seguir al frente por el Chile 2 a la Copa Libertadores. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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U. de Chile vs. Cobresal: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Cobresal juegan este domingo 8 de noviembre, desde las 15:00 hrs. en el estadio Codelco El Teniente, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Mineros , no será transmitido por televisión , se podrá ver solo por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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