La consagración del Cacique en Chillán agrandó una deuda en el romántico viajero que todavía no puede ser saldada.

Mientras en Colo Colo todo es alegría, en Universidad de Chile reina la tristeza luego de lo vivido el pasado domingo. Pese a que los azules cumplieron con vencer a Cobresal, de poco sirvió para evitar que el Cacique bajará del cielo su estrella 35.

Lamentablemente con esto la operación remontazo queda cancelada de manera oficial en el Centro Deportivo Azul, teniendo que conformarse con abrochar el Chile 2 para la próxima Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, este mal sabor de boca costará sacárselo en las huestes azules, sobre todo si consideramos un brutal dato en torno a la sequía de títulos en la U, en especial en torneos largos.

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Universidad de Chile agigante su sequía en torneos largos

Con este 2026 sin campeonar la U cumplirá diez años sin ganar un título liguero en el fútbol chileno. La última vez que el bulla dio la vuelta olímpica en el campeonato nacional fue en el 2017, cuando de la mano de Ángel Guillermo Hoyos se quedaron con el Clausura.

No obstante, hay que retroceder mucho más en el tiempo para encontrar un título un torneo largo, hasta el 2000. En esa temporada con César Vaccia como entrenador los azules ganaron su estrella número 11, la última en un año calendario.

Universidad de Chile venció a Cobresal, pero no le sirvió para evitar que Colo Colo sea el campeón de la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Lo más terrible es si desglosamos un poco más la línea del tiempo. Por ejemplo, si tomamos los últimos 50 años a partir de 1976, la U apenas ha ganado cuatro torneos largos en todo ese tiempo, siendo 1994, 1995, 1999 y 2000.

Sin ir más lejos, desde que volvieron los torneos largos en el 2018, el bulla es el único de los tres grandes que todavía no puede ser campeón. De ahí hasta ahora Universidad Católica suma cuatro vueltas olímpicas (las cuatro seguidas), mientras que el Cacique ha ganado tres.

Un dato que en la U deben poner sobre la mesa de cara al 2027, año de su centenario en el cual será casi obligación volver a dar una vuelta olímpica en el campeonato nacional.

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En síntesis