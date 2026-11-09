Marcelo Barticciotto aseguró que Colo Colo "nunca te dejará a pata", luego de que consiguiera una estrella que no estaba en los planes de nadie a comienzo de temporada.

Marcelo Barticciotto es uno de los grandes ídolos de Colo Colo. No solamente por lo que ganó en la cancha, también porque representa al hincha por su sentimiento genuino hacia el club.

Inolvidable es la carta que le escribió a sus compañeros antes de la final de la Copa Libertadores de 1991, en la que el Cacique se consagró campeón. Y tras obtener una nueva estrella, Barti volvió a inspirarse.

Esta vez para hablar de Fernando Ortiz, de la irrupción de los jóvenes, de la figura de Javier Correa. Muchos temas futbolísticos importantes, pero no más que la emoción y pasión que exhibe al hablarle al fanático.

Barti le habló desde el corazón a los hinchas de Colo Colo

La carta de Barticciotto para todos los colocolinos

Fue en Radio Cooperativa donde el “7 del pueblo” realizó una editorial que terminó sacando aplausos en el estudio. “Colo Colo y una estrella más”, la tituló.

A continuación, en RedGol reproducimos textualmente lo que fueron las palabras de Barticciotto dedicadas a todos sus hinchas, que leyó durante casi dos minutos.

“Llegó la 35 para una vitrina llena de copas y de logros. Merecido campeón por lo hecho durante todo el año. Fue de menos a más, con un Fernando Ortiz, su técnico, que fue encontrando el equipo en el camino y que tuvo un mérito grande: los jóvenes de casa fueron partícipes y parte importante de este campeonato”.

“Con un equipo con experiencia y juventud fue más que casi todos los rivales. Sólido en defensa, excepto en algunos partidos; un mediocampo con dinámica y juego; y una delantera comandada por Javier Correa, que fue su goleador y estandarte, más el aporte de varios jóvenes que le imprimieron desfachatez y atrevimiento al equipo”.

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“En el arco arrancó De Paul. Después una mala lesión lo dejó afuera, pero fue Maureira el que se llevó el peso de la campaña y lo hizo bien. La llegada de Vozinha hizo que el caboverdiano tomara su lugar y fuera importante para la corona”.

“Ahora viene la Copa Libertadores y son palabras mayores. Tendrá que renovar a muchos del plantel, partiendo por su entrenador, y traer un par de refuerzos para armar un equipo competitivo y hacer una buena Copa”.

“Si no estuviera haciendo esta columna y me llevara por los sentimientos, podría decir que es una sana costumbre que Colo Colo salga campeón, que el campeonato hizo feliz a más de la mitad del país y que uno, más allá de los años, se emociona. Pero como tengo que ser objetivo y dejar los sentimientos de lado, no lo voy a decir”.

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“Como dice el grande de Ernesto Díaz Correa: ‘Festejen colocolinos, que lo tienen bien merecido’. Y como dijo alguien por ahí también hay gente que la única alegría que tiene en su vida es ser campeón, es ver campeón a Colo Colo. Y esto es especialmente para ellos: para los que tienen poco y para los que les cuesta la vida”.

“Ahora a disfrutar y a tener fe y esperanza para lo que viene, porque nunca, pero nunca, Colo Colo te deja a pata”.