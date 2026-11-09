Luego de la victoria sobre Cobresal el volante soltó una corta declaración al saber que Colo Colo era el campeón del fútbol chileno.

Universidad de Chile hizo las tareas en Rancagua y venció a Cobresal por 2-1. Lamentablemente para los azules, este resultado poco ayudó para evitar que Colo Colo gritará campeón en Chillán y con esto desactivara de manera definitiva la operación remontada.

Ahora al bulla solo le queda mantenerse segundo para ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores y enfocar sus energías en la Copa Chile, demasiado poco si consideramos que se cumplirán diez años sin que la U gane un título liguero.

En pocas palabras esto fue analizado por Charles Aránguiz, quien tras la victoria sobre los mineros evitó hablar con la prensa presente en El Teniente, limitándose solo a lanzar una frase con la resumió todo el año del romántico viajero.

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Aránguiz deja un claro mensaje en Universidad de Chile

En la zona mixta y camino al bus para dejar el recinto rancagüino, el bicampeón de América le hizo una gambeta a los periodistas, aunque lanzó un dardo. “¿Para qué vamos hablar? Si fuimos un desastre”, declaró previo a abandonar el estadio.

Charles Aránguiz sigue sin ganar un título liguero con Universidad de Chile desde su regreso a mediados del 2024. | Foto: Photosport.

La U de momento es segunda con 51 puntos, dos más que Universidad Católica, su gran competencia en la lucha por ser el Chile 2 de la próxima Libertadores.

El margen de maniobra es escaso, ya que si la U tropieza en una de las tres fechas que quedan puede despedirse de este logro y, para pesar de Aránguiz, golpear más al club en un año que, según sus palabras, fue un “desastre”.

El próximo partido de Universidad de Chile

La U volverá a la acción ante O’Higgins el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis