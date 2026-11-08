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Universidad de Chile

U de Chile vs Cobresal: sigue el minuto a minuto en partido clave en la Liga de Primera

Los azules tendrán presión en su duelo en Rancagua por el cupo a la Copa Libertadores 2027, donde están obligados a ganar.

Por Cristián Fajardo C.

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La U obligada a ganar a Cobresal.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTLa U obligada a ganar a Cobresal.

Universidad de Chile salta a la cancha en la fecha 27 de la Liga de Primera 2026, donde debe recibir a Cobresal en un trascendental partido que se jugará en el estadio El Teniente, en Rancagua.

Los dirigidos por el técnico Fernando Gago sabrán el resultado de Universidad Católica cuando inicie el partido, en la lucha del Chile 2 a la Copa Libertadores, además que jugarán al mismo tiempo que Colo Colo.

Por lo mismo, habrá mucha presión en el plantel bullanguero, donde deben vencer a una bestia negra que siempre le hace partidos imposibles como el cuadro minero.

La U viene de golear por 4-0 a Antofagasta por la Copa Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

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