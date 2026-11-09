El técnico sólo superó uno de los tres duelos grandes, lo que lo llevó a perder el torneo, por lo mismo, le tienen una misión.

Universidad de Chile bajó definitivamente los brazos para pelear el título en la Liga de Primera 2026, donde ahora sigue en mente el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores y la Copa Chile.

En ese sentido, ya se planifica la temporada 2027, donde se espera el retorno internacional, además de ser protagonista para levantar un título tras 10 años, de la mano de Fernando Gago.

Por lo mismo, pese a que quedan partidos por jugar, se sacan conclusiones de lo que dejó la actual temporada, donde hay unanimidad en que todo se perdió en los clásicos, lo que es una tarea para el argentino.

La U ya trabaja con Gago a la cabeza en 2027. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Hoffens le marca el camino a Gago en la U

Fue Héctor Hoffens quien conversó con Redgol y donde apuntó a Fernando Gago en que la U quede fuera de la pelea por el título, cuando todavía quedan tres fechas por jugar en el torneo.

“Era lo lógico lo de Colo Colo, la realidad, la U regaló hace tiempo el campeonato, mucha ventaja y era difícil. Ahora queda luchar por el Chile 2 y ver la posibilidad con la Copa Libertadores”, destacó.

Por lo mismo, asegura que Fernando Gago debe ajustar su plantel en los clásicos, con derrotas ante Colo Colo y U Católica en la segunda rueda, para no repetir los errores de la temporada.

“El campeonato se perdió hace rato, principalmente en los partidos como los clásicos, con los rivales importantes como Colo Colo y la Católica donde el técnico lo regaló”, cerró.