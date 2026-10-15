Junto con calificarlo como "una mier...", el ex delantero Héctor Hoffens rechazó de plano el informe y le entregó un consejo a Azul Azul: "que agachen el moño".

Muchísimo ruido generó entre los hinchas de la Universidad de Chile la información que afirmaba que Azul Azul, a raíz del quiebre en sus relaciones con la casa de estudios, tenía en carpeta cambiar el nombre de la institución a “Leones“.

La indignación popular provocó un feroz desmentido de parte de la concesionaria, quien afirmó que “nunca, ni siquiera en tono de broma, se ha discutido en nuestro directorio” esa posibilidad. Pero ya en el ambiente quedó esa noticia.

Ante esa situación, en RedGol contactamos a una leyenda viva de la U como Héctor Hoffens, quien al conocer de este informe del posible cambio de nombre para el club laico, entregó una rápida definición en dos fuertes palabras: “Una mierda“.

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Ídolo de U de Chile estalla por cambio de nombre al club

“Yo creo que las mentes están restringidas a la gente que está (Azul Azul) Y de la noche a la mañana y colocar un, además un nombre estúpido, ¿qué Leones, Leonas o no sé cuánto? La U es una sola y no hay más“, recalcó categórico el ex atacante de los años 80.

Junto con afirmar que si llevaran a cabo esta iniciativa “se mueren en dos, tres meses“, Hoffens enfatiza que en Azul Azul “tienen que bajar el moño“, ya que “la casa de estudios es la que manda, porque toda la vida ha llevado el nombre de la Universidad de Chile que representa a todos los universitarios de la Universidad de Chile, que es muy grande”.

Para cerrar su opinión sobre esta intención desde la concesionaria, el Chico no duda en calificarlo como “la estupidez más grande que he escuchado en mi vida“.

En síntesis