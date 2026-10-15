Ante el quiebre con la Casa de Estudios, aseguran que en la empresa ronda la idea de un cambio de nombre para seguir compitiendo.

Universidad de Chile vive un complejo escenario dirigencial, donde en los últimos meses la Casa de Estudios ha arremetido por el contrato por el incumplimiento de parte de Azul Azul en el contrato de concesión.

Por lo mismo, se han plateado a revisar la situación que permite que la concesionaria pueda ocupar los símbolos y el nombre de la Universidad de Chile en los torneos de la ANFP.

Una situación que tiene distanciada a las partes, tanto así que hay una versión que comienza a tomar fuerza, que tiene que ver con perder el nombre, donde ya habría un plan alternativo: cambiar el equipo a “Leones”.

U de Chile y la Casa de Estudios debe revisar el contrato de concesión. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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“Leones”: el otro nombre que maneja Azul Azul

Así al menos lo detalló el periodista Cristián Arcos en radio ADN, donde se profundizó el quiebre que vive Azul Azul con la Casa de Estudios de la Universidad de Chile.

Algo que se ha manifestado en mayor parte por la nula comunicación los últimos meses, por ejemplo, con la venta de las acciones del grupo liderado por Michael Clark, quie actualmente está en prisión preventiva.

Eso, sumado al contrato de concesión, donde se quiere revisar y poder cerrar un nuevo acuerdo, al considerar que Azul Azul no ha cumplido con los puntos para ocupar símbolos y el nombre.

En ese sentido, asegura que de parte de la concesionaria “no habría mayor complicación” si deciden quitarles el nombre, ya que son ellos los que tienen el cupo para jugar los torneos ANFP.

Es más, ya tienen un nombre para poder seguir adelante con la operación, si es que finalmente esto se concreta, done pasarían a ser llamados simplemente como “Leones”.

“Solo plantearlo es no entender nada”, expuso el periodista Cristián Arcos, dejando en claro que es una idea inicial, que todavía no se encamina, pero ya alguien la manifestó.