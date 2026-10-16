Las azules comienzan su camino en la Copa Libertadores Femenina 2026 frente al conjunto uruguayo.

Universidad de Chile Femenino inicia este viernes su desafío internacional en la Copa Libertadores Femenina 2026. Las Leonas se enfrentarán a Nacional de Uruguay en su estreno por la fase de grupos.

Las azules llegan con con el objetivo de sumar y acercarse a cuartos de final, integrando el Grupo D junto a Nacional, Libertad de Paraguay y Deportivo Cali de Colombia.

Las Leonas van por su estreno continental ante Nacional en Libertadores.

U. de Chile vs. Nacional: hora y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile y Nacional de Uruguay se enfrentan este viernes 16 de octubre, a las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Banco Guayaquil, ubicado en Quito, Ecuador, por la fase de grupos de Copa Libertadores.

Los hinchas podrán seguir el debut de Las Leonas de forma gratuita a través de las plataformas digitales de Chilevisión en la web y Youtube, además de Pluto TV.

Las Leonas buscarán comenzar con el pie derecho ante el cuadro uruguayo en una zona que también cuenta con representantes de Paraguay y Colombia, sumando desde la primera fecha para avanzar a la siguiente ronda.

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Calendario de U. de Chile en fase de grupos

Viernes 16 de octubre: Nacional vs. Universidad de Chile, 21:00 horas.

Nacional vs. Universidad de Chile, 21:00 horas. Lunes 19 de octubre: Libertad vs. Universidad de Chile, 21:00 horas.

Libertad vs. Universidad de Chile, 21:00 horas. Jueves 22 de octubre: Universidad de Chile vs. Deportivo Cali, 17:00 horas.

En resumen…