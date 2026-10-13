Las Leonas debutan en la Copa Libertadores Femenina 2026 frente a Nacional de Uruguay.

Universidad de Chile Femenino se prepara para comenzar su aventura internacional. Las dirigidas por Nicolás Bravo enfrentarán a Nacional de Uruguay en su estreno por el Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026.

El cuadro azul vuelve al torneo continental con el objetivo de superar lo ocurrido en la edición anterior, cuando quedó eliminado en la fase de grupos. Esta vez, compartirá zona con Nacional, Libertad de Paraguay y Deportivo Cali.

¿Cuándo juega la U Femenina vs. Nacional?

El encuentro entre Universidad de Chile y Nacional está programado para este viernes 16 de octubre, a las 21:00 horas de Chile en el estadio Banco Guayaquil, ubicado en Quito, Ecuador.

El debut de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina se podrá seguir EN VIVO a través de las plataformas de streaming Chilevisión.cl y MiCHV. Hasta el momento, CHV no ha confirmado su transmisión por TV abierta.

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De esta manera, los hinchas azules podrán seguir el estreno de las Leonas sin necesidad de contratar una plataforma de pago.

¿Cómo llega la U al debut?

Las Leonas aterrizan en el torneo continental después de una sólida actuación en los playoffs de la Liga Femenina chilena.

En los cuartos de final, Universidad de Chile eliminó a Huachipato con un contundente marcador global de 11-2, tras imponerse por 5-1 en la ida y por 6-1 en la revancha.

Además, el equipo azul disputó un amistoso internacional ante Universitario de Perú el martes 6 de octubre, encuentro en el que se impuso por 5-2.

Con estos antecedentes, la U afrontará su sexta participación en la Copa Libertadores Femenina, después de sus apariciones en 2020, 2021, 2022, 2023 y 2025.

La U debutará este viernes en su sexta Copa Libertadores Femenina. (Foto: U. de Chile Femenino)

En resumen