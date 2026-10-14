El actual entrenador marca una mejor segunda rueda que, incluso, la primera temporada de Álvarez, donde peleó el título hasta la última fecha.

Universidad de Chile está con la calculadora en la mano, luego de la victoria por 6-0 ante Ñublense, que la hace llenarse de ilusión de pelear hasta el final en la Liga de Primera el título con Colo Colo.

Pese a la diferencia de 9 puntos que le llevan los albos en la tabla de posiciones, hay un dato que sostiene el relato de la esperanza: la U es el equipo que más puntos ha sumado en la segunda rueda.

Tanto así es la estadística, que incluso el equipo de Fernando Gago ya supera en rendimiento al plantel de 2024 que era liderado por Gustavo Álvarez, dejando en claro que levantaron el rendimiento, más allá de las derrotas en el Superclásico y ante Universidad de Concepción.

Gustavo Álvarez estuvo dos temporadas al mando de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Gago suma mejor segunda rueda que Álvarez en 2024

Fue el sitio de Twitter llamado Chuncho Datos (@Chuncho_Datos) quienes entregaron el detalles de las últimas segundas ruedas de Universidad de Chile, donde en la actual temporada acumula 21 de 27 puntos posibles.

Esto, le da al equipo del técnico Fernando Gago un rendimiento del 78% que, incluso, lo dejan por arriba del primer año de Gustavo Álvarez en la U, que peleó el título hasta la última fecha con Colo Colo.

Ese año, los dirigidos por el argentino que venía de ser campeón con Huachipato, acumuló 33 puntos de 45 posibles, con un rendimiento total de un 73%, que logró tener en pelea a la U.

Si bien a Gago le restan seis partidos todavía, donde se aferran a ganar todo y que Colo Colo pierda puntos, por ahora la campaña de la segunda parte levantó el nivel y la estadística azul.

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