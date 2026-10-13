En Universidad de Chile se ilusionan con poder superar a Colo Colo en las últimas seis fechas, considerando que descontaron 7 puntos.

En Universidad de Chile se soban las manos. A Colo Colo le recortaron 7 puntos de diferencia en tres fechas, por lo que sueñan que en los próximos seis partidos puedan acortar aún más la diferencia y salir campeones.

Un escenario que se veía casi imposible hace algunas semanas, pero el elenco de Fernando Gago viene en alza en el torneo nacional, siendo un elenco arrollador en ofensiva.

Por lo mismo empiezan a sacar cálculos de los partidos que tiene Colo Colo por delante, entendiendo que es fundamental lo que dice el DT Gago: ganar todos los partidos que quedan.

Los azules enfrentarán en la recta final a Everton (local), Universidad Católica (visita), Cobresal (local), O’Higgins (visita), Concepción (visita) y La Calera (local). Deben sacar los 18 puntos.

La U sueña con una gran remontada en el torneo

Los partidos donde Colo Colo puede pinchar

En la U entienden que de sacar los 18 puntos que quedan en disputa, si Colo Colo se enreda en cuatro de las seis fechas que quedan pueden ganar un título que parecía inimaginable.

Aquí es donde sacan la calculadora: el Cacique debe jugar ante Palestino (visita), U de Concepción (local), Ñublense (visita), U. Católica (local), La Serena (local) y Cobresal (visita).

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Los albos pueden ganar dos partidos y sumar seis puntos. Los más factibles son ante el Campanil y los papayeros, en el Monumental.

Entonces en la U se ilusionan que ante Palestino, Ñublense, Católica y Cobresal los albos sumen dos derrotas y dos empates, un escenario factible considerando lo mal que viene jugando el cuadro de Fernando Ortiz.

De esta manera la U sumaría 63 puntos y Colo Colo se quedaría con 62, concretando un remontazo histórico pues hace pocas semanas estaba a 16 unidades de distancia.