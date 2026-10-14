La sanción para los azules implica a todos los hinchas que estuvieron en la galería aquel encuentro, donde no podrán asistir por cuatro partidos.

El Tribunal de Disciplina entregó un nuevo castigo por los hechos de violencia ocurridos en el compromiso en que Everton recibió a Universidad de Chile, en la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026 en el estadio Sausalito.

Esa jornada el duelo fue suspendido en el minuto 82 por el árbitro Piero Maza, luego de que fuegos artificiales que salieron desde la barra de la U cayeran en la cancha, cerca de los jugadores.

Por lo mismo, el juez hizo la respectiva denuncia al Tribunal de Disciplina, que esta jornada dio a conocer un brutal castigo para todos los hinchas presentes en la galería, quienes no podrán ingresar por cuatro partidos.

Los fuegos artificiales cayeron incluso donde estaba la gente en tribuna. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

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Los hinchas de la U quedan fuera por cuatro partidos

Así lo informó radio BioBio, quienes detallan la resolución tomada por el Tribunal, una vez que el martes pasados concurrieron ambas instituciones con sus respectivas defensas.

“El Tribunal de Disciplina oficializó este miércoles su dictamen tras los incidentes que marcaron el duelo entre Everton y La U en Copa Chile el pasado 24 de septiembre”, explican.

“En su fallo, el organismo resolvió en primera instancia multar con 50 UF al elenco ruletero y más severamente a los 2.866 hinchas azules involucrados en los desmanes, que serán prohibidos de ingresar a los cuatro próximos partidos de su club, indistintamente del torneo al que corresponda”, destacan.

Una nueva sanción que implica a los hinchas de la U, quienes este lunes tuvieron que dejar fuera a casi 5 mil fanáticos, por castigos de fuegos artificiales ante Universidad de Concepción pro la Liga de Primera.