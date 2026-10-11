El cuadro viñamarino en dos oportunidades tuvo que dar vuelta el marcador ante los papayeros en el Estadio Sausalito. Con este triunfo se consolida en el cuarto lugar y queda solo tres de la U y la UC.

Everton de Viña del Mar sigue con su buen andar y en esta fecha 24 de la Liga de Primera 2026 sumó su segundo triunfo al hilo al vencer en un partidazo a Deportes La Serena en el Estadio Sausalito.

Los oro y cielo tuvieron que venir de atrás para quedarse con el partido, ya que en dos oportunidades remontaron el marcador. Y es que fue la visita la que parecía controlar el trámite tras la apertura de la cuenta a los 11’ por medio de Felipe Chamorro.

Los dirigidos por Walter Ribonetto reaccionaron con el tanto de Julián Alfaro a los 28’ para el 1-1 transitorio, pero otra vez La Serena se puso en ventaja a los 56’ por medio de Matías Marín.

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Sin embargo, cuando parecía que el equipo de Felipe Gutiérrez se quedaba con la victoria, vinieron minutos fatales para los papayeros. ¿Lo peor? Pues por dos penales cometidos que permitieron que desde los 12 pasos Everton sellara la remontada, primero con Braian Martínez a los 78’ y luego con Alanda Medina a los 89’.

Alan Medina anotó el 3-2 definitivo para Everton desde el punto penal. | Foto: Photosport.

Con esta victoria los viñamarinos se consolidaron en el cuarto puesto con 39 puntos y quedaron a tres de Universidad Católica y Universidad de Chile, los elencos que están animando la lucha por ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores.

Por su parte los granates se quedaron estancados en el décimo lugar con 30 unidades y se complicaron en la pelea por meterse en la disputa por copas internacionales.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El próximo partido de Everton

Los Oro y Cielo regresarán a la acción ante Universidad de Chile el lunes 26 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

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El próximo partido de Deportes La Serena

Por su parte los papayeros enfrentarán por la fecha 25 del torneo a Deportes Concepcipon el sábado 24 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio La Portada.