Tras ser goleados en el debut ante Limache, dos recordados partidos marcaron el trámite del futuro título albo, con goles en los descuentos.

Colo Colo se coronó campeón de la Liga de Primera 2026, con una impecable campaña que lo tuvo siempre con la primera opción de levantar la copa. Sin embargo, todo partió con turbulencias en la temporada.

Es que el equipo de Fernando Ortiz remó desde atrás en las primeras fechas literalmente. En el debut, Depotes Limache lo goleó por 4-1 y las criticas no se hicieron esperar en los furiosos hinchas albos.

Pidiendo a gritos la salida del Tano, los siguientes dos duelos de local eran la última oportunidad para el DT. Ahí, el Cacique logró salvar al entrenador en los últimos minutos, con agónicos triunfos en el Estadio Monumental.

Así fueron los primeros y sufridos triunfos de Colo Colo

En la fecha 2, Colo Colo derrotó por 2-0 a Everton, en un duelo que estuvo lejos de ser fácil para el Cacique. Cuando el equipo ya perdía las esperanzas y rondaban los fantasmas, Yastin Cuevas y Javier Correa le daban el triunfo en tiempo extra.

Sin convencer en cancha, el equipo de Fernando Ortiz lograba sacar adelante el primer triunfo en su casa. Tras eso, otro partido con sabor a empate se desniveló en el final, con otro delantero como protagonista.

Luego de que Unión La Calera perdiera el balón increíblemente en los descuentos, Maximiliano Romero aprovechó para poner el 1-0 final. La alegría y el desahogo fueron total en Macul, con otro triunfo que marcó el despegue del equipo.

Tras eso, Colo Colo fue a ganar a O’Higgins, en Rancagua. Los celestes venían de enfrentar a Bahía y se notó en cancha. Con esa racha, el Cacique de ahí en más no se bajó de la lucha por el título, el cual cosechó recientemente bajando la estrella 35.