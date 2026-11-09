El Cacique festejará junto a sus hinchas este lunes 9 de noviembre en Macul, con música, invitados especiales y transmisión en vivo.

La fiesta de Colo Colo ya tiene todo preparado. Después de conquistar su estrella 35 en el fútbol chileno, celebrará el título junto a sus hinchas este lunes en el Estadio Monumental.

El equipo de Fernando Ortiz se coronó campeón el domingo tras vencer por 2-1 a Ñublense, con goles de Arturo Vidal y Marcos Bolados. Este último anotó el tanto del triunfo en los minutos finales, desatando los festejos albos.

Para los hinchas que no pudieron estar en Chillán, la celebración continuará en Macul. El evento comenzará a las 18:30 horas con aforo completo,luego de que se habilitaran entradas gratuitas a través de Puntoticket.

Arturo Vidal levantará el trofeo en una ceremonia con música de Bloque 8 y Leo Rey.

¿Dónde ver EN VIVO la celebración de Colo Colo?

Una de las novedades es que la ceremonia tendrá transmisión para todo el país. Según informó TNT Sports, el evento se podrá seguir por su señal de cable y la plataforma HBO Max.

Pero los hinchas también tendrán una alternativa en televisión abierta: Canal 13 se sumará a la transmisión para llevar la fiesta del campeón a sus pantallas.

La jornada también tendrá música en vivo. Los artistas invitados serán Bloque 8 y Leo Rey, quienes protagonizarán distintos números musicales durante el festejo.

En tanto, la animación estará a cargo del periodista Humberto Sichel y la cantante Princesa Alba, ambos reconocidos hinchas del cuadro popular.

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Arturo Vidal levantará el trofeo en el Monumental

En cuanto a la ceremonia, los integrantes del plantel ingresarán uno a uno a la cancha desde el Túnel de Campeones.

El momento más esperado llegará cuando el capitán Arturo Vidal levante el trofeo que acredita a Colo Colo como campeón del fútbol chileno.

Además, se instalarán tarimas frente a cuatro sectores del estadio: Arica, Océano, Magallanes y Cordillera, para acompañar el festejo con los hinchas.

Así, el Cacique prepara una jornada especial para celebrar su nueva corona junto a su gente, con la posibilidad de que quienes no puedan llegar al Monumental también sean parte de la fiesta desde sus casas.

En resumen…