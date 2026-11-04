Los Piratas golpearon primero en la ronda de los ocho mejores ante los Cementeros.

Coquimbo Unido se hizo fuerte como visitante y venció a Unión La Calera en los cuartos de final de Copa Chile. Ahora quedan muy bien parados de cara al encuentro de vuelta.

Curiosamente los Cementeros y los Piratas habían jugado durante la última fecha de la Liga de Primera, por lo que se conocían muy bien. Ahora se veían nuevamente las caras, aunque esta vez en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.

Asalto pirata en La Calera

Coquimbo Unido ya había derrotado a Unión La Calera el viernes pasado en el Francisco Sánchez Rumoroso. En aquella ocasión fue 1-0 con gol de Luis Riveros, pese a que jugaron con uno menos por la expulsión de Sebastián Cabrera.

Ahora la historia no fue muy distinta. Poniendo algunos jugadores que son alternativos, los dirigidos por Hernán Caputto se impusieron por 2-0 ante los Cementeros. Con esto, sacaron una muy buena ventaja de cara al duelo de vuelta de estos cuartos de final.

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Elvis Hernández a los 27′ y Alejandro Camargo a los 50′ anotaron los goles de la jornada. El mencionado Hernández protagonizó una curiosa escena con su entrenador, cuando ambos se enfrascaron en una fuerte discusión e incluso debieron ser separados por el resto del plantel.

El partido de vuelta entre Coquimbo Unido y Unión La Calera será el próximo miércoles 24 de noviembre a las 19:00 horas, en el Francisco Sánchez Rumoroso. Los Piratas tienen la primera opción de meterse entre los cuatro mejores de Copa Chile.

El ganador de esta serie, enfrentará en la próxima ronda al ganador entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta. En la ida fueron los Pumas los que ganaron por 2-0 y la vuelta la disputarán este jueves 5 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura.