El jugador se agarró con su DT en el triunfo pirata frente a Unión La Calera en Copa Chile.

Coquimbo Unido consiguió una importante victoria en Copa Chile. Los protagonistas fueron Hernán Caputto y Elvis Hernández, aunque por una curiosa situación.

Los Piratas se impusieron en la ida de los cuartos de final frente a Unión La Calera por 2-0. El mencionado Hernández y Alejandro Camargo anotaron los goles para la victoria. Claro que hubo un hecho que generó gran revuelo entre los hinchas de los Aurinegros.

La reflexión de Elvis Hernández

Cuando finalizó el primer tiempo, Elvis Hernández llamaba a sus compañeros a dirigirse al camarín, mientras Hernán Caputto les pedía reunirse en la cancha. En eso, el DT llamó al defensa y este no venía. Ahí se armó un encontrón entre ambos, con tirón de camiseta incluido. Los demás futbolistas los tuvieron que separar.

Luego de la victoria, Caputto le bajó el perfil a la situación señalando que son cosas del fútbol. El otro protagonista, Hernández, también siguió el mismo camino y decidió hacer una autocrítica respecto a lo ocurrido con su entrenador.

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“Yo no me meto en problemas. Hay que ser manso y humilde. He cometido errores en algún otro momento de mi vida, en el cual me he equivocado, he hablado mal, pero he aprendido de eso y ya estoy tranquilo“, indicó el defensa a los medio tras el encuentro.

“Lo que pasa en cancha, queda en la cancha. Todos queremos ganar. A veces pasa que los nervios se salen, pero hay que tener control”, remarcó el autor del primer gol en la victoria por 2-0 sobre Unión La Calera.

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“Gracias a Dios hicimos las cosas bien, salimos a jugar el segundo tiempo de la mejor manera y nos llevamos el triunfo“, cerró Elvis Hernández. El encuentro de vuelta entre Coquimbo Unido y Unión La Calera será el próximo miércoles 24 de noviembre.