Claudio Bravo, Matías Fernández y otros exfutbolistas también serán parte del evento solidario.

Iván Zamorano y Marcelo Salas volverán a compartir equipo en Teletón 2026, donde la histórica dupla Za-Sa será una de las grandes atracciones de un partido que reunirá a destacados nombres del fútbol nacional.

Los exdelanteros de La Roja protagonizarán este esperado momento durante el bloque “Sábado por la Tarde”, en una actividad que formará parte de las 27 horas de transmisión solidaria.

El encuentro se realizará en El Uno Campus, complejo deportivo del excapitán de la Selección Chilena Claudio Bravo, ubicado en Buin.

Los históricos del fútbol chileno que estarán en Teletón 2026

No serán los únicos que llamarán la atención de los fanáticos. El partido también contará con otros referentes de distintas generaciones del fútbol nacional.

Entre los confirmados aparecen Claudio Bravo, Matías Fernández y Sergio Vargas, además de exfutbolistas como Luis Mena, Jaime Valdés, Rafael Olarra, Coca Mendoza y Manuel Neira.

De esta manera, la actividad reunirá a figuras que marcaron distintas épocas del balompié chileno, en una jornada que tendrá al fútbol como uno de sus principales atractivos.

El espectáculo estará dividido en cuatro equipos: Amarillo, Azul, Calipso y Naranjo, cada uno compuesto por ocho participantes.

Además de los exjugadores, también dirán presente rostros del espectáculo y creadores de contenido como Lucila Vit, Disley Ramos, Skar Labra, Pollo Castillo, Etienne Bobenrieth, Pincoya y Oliver Börner, entre otros invitados.

La iniciativa buscará combinar deporte y entretención en beneficio de los miles de niños, niñas y jóvenes que reciben rehabilitación en los institutos Teletón a lo largo del país.

La Teletón 2026 se realizará este 6 y 7 de noviembre, bajo el lema “Súmate a lo que nos une”. El regreso de la dupla Za-Sa será, sin duda, uno de los momentos más esperados por los fanáticos del fútbol chileno.

En resumen…