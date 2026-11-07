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Primera B

San Marcos no se iría solo: Otro equipo de la B con riesgo de descenso vía desafiliación

Deportes Puerto Montt deberá presentarse en la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP luego que un grupo de clubes pidiera analizar nuevamente su caso.

Por Patricio Echagüe

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La B podría sufrir un nuevo escritoriazo tras lo sucedido con San Marcos.
© Photosport.La B podría sufrir un nuevo escritoriazo tras lo sucedido con San Marcos.

El torneo de la Primera B tuvo que entrar en un receso forzoso por todo el escándalo en torno a San Marcos de Arica. Justo cuando quedaba una fecha por jugar y mucho por definir, el cuadro nortino fue desafiliado por orden del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Sin embargo, San Marcos podría no ser el único elenco en enfrentar la desafiliación y el descenso en esta temporada, ya que un grupo de clubes está presionando para que otro elenco siga sus mismos pasos.

Se trata de Deportes Puerto Montt, elenco que fue acusado por supuestas infracciones tributarias y de ocultar información financiera a la ANFP, como el no pago de impuestos únicos retenidos a jugadores que gritaron campeón en la Segunda División Profesional 2025.

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Deportes Puerto Montt enfrenta nueva denuncia en la Primera B

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, los clubes Rangers de Talca, Curicó Unido, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz pidieron que este caso se revise en la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina luego que la Primera Sala desestimara la denuncia.

Deportes Puerto Montt podría enfrentar un escenario muy similar al de San Marcos de Arica en la Primera B. | Foto: Photosport.

Deportes Puerto Montt podría enfrentar un escenario muy similar al de San Marcos de Arica en la Primera B. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que a diferencia de lo aplicado contra San Marcos, la Primera Sala no encontró argumentos suficientes para castigar a los salmoneros y los libró de una sanción. Esto quiere ser revertido por el grupo de equipos antes mencionado.

En su momento los castigos que se exigieron contra Puerto Montt era la resta de puntos e incluso la posibilidad de desafiliación. Por lo mismo, hay que ver con mucha atención si la Segunda Sala considera necesarias estas sanciones y exponer al club del sur a un panorama muy similar al que está atravesando San Marcos de Arica.

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En síntesis

  • Deportes Puerto Montt enfrenta riesgo de desafiliación por supuestas infracciones tributarias ante la ANFP.
  • Cuatro clubes de Primera B pidieron revisar el caso en la Segunda Sala.
  • Tribunal de Disciplina ya desafilió previamente a San Marcos de Arica del torneo.
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