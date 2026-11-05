Tras escritoriazo en la Primera B: Curicó Unido confirma la salida de todo su cuerpo técnico

Curicó Unido indicó que dio terminó al ciclo de Damián Muñoz y todo su grupo de trabajo. “Es un hasta pronto”, recalcaron.

La Primera B se mueve a la espera de la definición del escritoriazo con San Marcos de Arica. Lo que se reflejó en Curicó Unido donde confirmaron la salida de todo su cuerpo técnico.

Tras asegurar la permanencia en la división y la última goleada frente a Deportes Temuco, el cuadro de la séptima región decidió tomar importantes decisiones.

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“Curicó Unido agradece profundamente el trabajo y compromiso de Damián Muñoz y su cuerpo técnico, quienes no continuarán al mando de nuestro plantel profesional durante la temporada 2027”, informó el elenco tortero en sus redes.

“Valoramos el orgullo con el que Damián ha representado siempre nuestros colores, primero como futbolista y luego desde el cuerpo técnico”, recalcaron. En la última campaña sumó 31 unidades y se salvó del descenso terminando en la tabla en el puesto 13°.

Ahora lo llamativo de la decisión es que todo su cuerpo técnico se va de la institución. Por lo que con Damián Muñoz se va también Rodrigo Cofré (PF), Patricio Peralta (asistente técnico) y Gonzalo Alcázar (analista audiovisual).

¿Cuándo se define la Primera B?

Ahora la Primera B está en suspenso debido al escritoriazo sobre San Marcos de Arica. Desde la ANFP indicaron que posterior a su apelación, se jugará la fecha 30° que está pendiente.

Según el calendario el 15 de noviembre se volvería a jugar los duelos aún por disputarse y tras ello, inicia la Liguilla para definir el segundo ascenso.