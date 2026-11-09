Graves incidentes en el Monumental: dos apuñalados empañan festejos de Colo Colo campeón

Serios problemas se produjeron en el recinto albo, incluso un grupo de hinchas alcanzó a llegar hasta la cancha tras irrumpir en el reducto.

Colo Colo logró una sufrida victoria ante Ñublense en Chillán, resultado que entra en la historia del fútbol chileno, porque le da la estrella 35 al conjunto albo.

Los albos ganaron casi de principio a fin la Liga de Primera 2026, y a falta de tres fechas para el cierre del torneo, le sacaron 10 puntos de ventaja a Universidad de Chile.

Como era de esperarse, millones de hinchas de Colo Colo salieron a las calles a celebrar el logro a lo largo del país, sin embargo, los festejos se vieron manchados con serios incidentes.

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Graves incidentes en el estadio Monumental

Uno de los lugares donde se produjeron serios incidentes fue en el estadio Monumental, ya que cientos de hinchas se congregaron en recinto para esperar al plantel que viajó desde Chillán a Santiago.

Según dio a conocer radio ADN, un grupo de fanáticos irrumpió en el reducto de Macul y llegó hasta la cancha, situación que provocó la intervención de Carabineros.

Festejos de hinchas de Colo Colo en Plaza Italia. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Tras el arribo del bus que trasladaba al plantel desde Chillán, un grupo de hinchas superó los controles de seguridad, ingresó al recinto y logró avanzar hasta la cancha, lo que obligó a la intervención de Carabineros“, explicó el citado medio.

Pero eso no fue todo, ya que en la emisora informaron de un par de apuñalamientos en las inmediaciones del Monumental.

“A los desórdenes se sumó un grave episodio ocurrido antes de la llegada del bus. Esto porque dos hombres fueron atacados con armas blancas en los alrededores del estadio“, explicó ADN.

Colo Colo abrirá las puertas del estadio Monumental este lunes para celebrar junto a sus hinchas la estrella número 35 de su historia.

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