¿Remodelación del Estadio Monumental?: Aníbal Mosa revela dato clave de su viaje por Europa

El presidente de ByN se quedará unos días por el viejo continente luego de decir presente en el Balón de Oro. Confirmó que se avanza en el tema del Naming Rights.

Colo Colo dijo presente en el Balón de Oro 2026. El Cacique contó con la representación de Vozinha que terminó sexto en la disputa del premio Lev Yashin.

Pero la asistencia a Londres del portero de Cabo Verde también contó con la compañía de Aníbal Mosa. El Presidente de ByN asistió a la prestigiosa ceremonia con el golero y aprovechó de inmortalizar la jornada.

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Es que en la previa, durante y después compartió con los cracks que llegaron hasta el teatro London Palladium. Lo que quedó registrado en las cuentas de Colo Colo.

Pero tras la finalización de la ceremonia, Vozinha inició el viaje de retorno a Chile para jugar la próxima fecha de la Liga de Primera. Por su parte, Aníbal Mosa se quedará unos días en el viejo continente.

Aníbal Mosa compartió con Harry Kane, el ganador del Balón de Oro 2026

Las reuniones secretas de Aníbal Mosa en Europa

Lo que explicó el máximo accionista de la concesionaria alba y que de inmediato ilusiona a los hinchas albos. “Ayer me acosté muy tarde, y hoy me levante muy temprano. He tenido varias reuniones sobre Colo Colo”, expresó a Cooperativa Deportes

Pero se deslizó que las conversaciones podrían traer importantes frutos, especialmente con el Naming Rights. Punto clave para la remodelación del Estadio Monumental.

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“No quiero adelantar, porque hay temas que es mejor tratar calladito… pero vamos bien encaminados, lo único que puedo decir”, sentenció Aníbal Mosa.

Cabe consignar que en reiteradas ocasiones se ha dicho que se busca recaudar gran parte de los fondos con este ítem para así iniciar los trabajos para el recinto deportivo. Montos que como mínimo contemplan 100 millones de dólares.

En resumen:

Vozinha terminó sexto en el premio Lev Yashin durante el Balón de Oro.

El presidente Aníbal Mosa asistió a la ceremonia del Balón de Oro en Londres.

Colo Colo busca recaudar mínimo 100 millones de dólares para la remodelación del estadio.