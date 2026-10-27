El portero de Cabo Verde ya viene camino a Chile luego de su viaje relámpago a Londres para asistir a la ceremonia del Balón de Oro. Se espera que pise suelo nacional en horas de esta noche de martes.

Vozinha ha sido el hombre del momento en Colo Colo, no solo por su partidazo ante Palestino que mantiene con vida al Cacique en la lucha por el título, sino que también por su viaje relámpago a Londres para decir presente en la ceremonia del Balón de Oro.

El portero de Cabo Verde finalmente no ganó en la categoría de mejor arquero del 2026, pero de igual manera se dio el gusto de estar con la elite del fútbol planetario. Y ojo, que siempre escoltado por Aníbal Mosa, quien no dejo crack sin su selfie respectiva.

Pasada esta vorágine del Balón de Oro, ahora toca el regreso a Chile para volver a integrarse a los entrenamientos de Fernando Ortiz, esto con miras al duelo clave ante Universidad de Concepción de este viernes en el Estadio Monumental.

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¿Podrá atajar Vozinha para Colo Colo ante el Campanil?

Hay que destacar que el meta de 40 años ya viene de vuelta a Chile tras tomar un avión en la madrugada de hoy martes. Con esto dicho, se estima que pise suelo nacional cerca de las 20:00 horas, poniendo punto final a una verdadera odisea por asistir al Balón de Oro.

Vozinha se codeó con la elite del fútbol mundial en el Balón de Oro 2026. | Foto: Getty Images.

Ahora resta definir si Vozinha estará en condiciones de jugar ante Universidad de Concepción. Con este viaje el arquero se perdió dos entrenamientos, quedando recién a disposición de Ortiz para los trabajos del miércoles y jueves en el Monumental.

Será el Tano quien tendrá la última palabra, sobre todo luego del gran partido que se mandó el caboverdiano el pasado domingo en el Santa Laura, donde a pesar del empate, fue la gran figura del Cacique con atajas que fueron claves para por lo menos empatar.

¿Cuándo jugará Colo Colo vs Universidad de Concepción?

Este compromiso válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026 está programado para el viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

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En síntesis