Julio Rodríguez alabó la actuación del portero de Cabo Verde en el empate 1-1 de los albos ante Palestino. “Tuvo unas contenciones espectaculares”, afirmó.

Si hay algo positivo que Colo Colo puede sacar de su amargo empate ante Palestino es la actuación de Vozinha. Y es que derechamente el portero de Cabo Verde salvó la plata en el Santa Laura, con varias atajadas claves que por lo menos le permitieron a los albos sumar un punto en su lucha por el título.

De no ser por las manos del meta de 40 años, el Cacique pudo perfectamente haber perdido ante los árabes, algo que fue destacado por Julio Rodríguez, reconocido por haber formado a Claudio Bravo.

Para Hulk la actuación de Vozinha fue digna de alabanzas, ya que terminó siendo la principal figura en el equipo de Fernando Ortiz. Y ojo, que lo hizo apenas horas antes de viajar a Londres para decir presente en la gala del Balón de Oro 2026.

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Julio Rodríguez alaba a Vozinha en Colo Colo

El entrenador de arqueros afirmó a RedGol que “fue el mejor jugador del partido. Tuvo unas contenciones espectaculares y evitó el gol de Palestino en varias ocasiones con algunas notables atajadas. Es difícil parar esos balones que son tan complicados”.

Vozinha fue clave para que Colo Colo por lo menos empatara ante Palestino. | Foto: Photosport.

“Puede ser el titular, porque si no es por la actuación de Vozinha a lo mejor Colo Colo ni siquiera empata el partido. Inclusive lo podría haber perdido. Entonces esas cosas hay que alabarlas cuando un arquero juega bien y ataja harto, que es una de las cualidades más importantes que tiene Vozinha. Fue quien salvó la plata”, agregó.

Para cerrar y hablando de su nominación al Balón de Oro, Hulk declaró que “tuvo una motivación muy grande al estar nominado dentro de los mejores arqueros del mundo. Tiene varias posibilidades y ojalá que se traiga un premio importante desde Inglaterra”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Universidad de Concepción por la fecha 26 de la Liga de Primera este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

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En síntesis