El portero de Deportes Iquique tiene contrato vigente con los albos por toda la próxima temporada luego de finalizar su préstamo en Argentinos Juniors.

A Colo Colo se le vienen tiempos de decisiones importantes pensando en la temporada 2027. Los albos deben armar un plantel numeroso de cara al próximo año, ya que jugarán la Supercopa, la Liga de Primera, la Copa de la Liga, la Copa Chile y la Copa Libertadores.

En ese sentido, la gerencia deportiva y el cuerpo técnico no solo deben elegir con pinzas a sus refuerzos, sino que también ver bien qué jugador de los que regresa a préstamo se quedará en el Monumental para una nueva oportunidad en el club.

Es justamente en ese grupo de jugadores que retorna donde se puede producir una situación insólita, ya que podrían aumentar de forma notable la cantidad de arqueros presentes en el plantel si consideramos los porteros que ya están en el equipo.

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Colo Colo puede tener una sobrepoblación de arqueros para el 2027

Dentro del grupo de jugadores que debe volver a Colo Colo para el próximo destaca Brayan Cortés, quien finaliza su préstamo con Argentinos Juniors y tiene contrato vigente con los albos por todo el 2027.

Además se podría incluir a este grupo de los que vuelven a Julio Fierro. El formado en casa debe regresar tras finalizar su cesión en Unión Española, pero termina su contrato ahora en diciembre y se ve complejo que se le renueve.

Brayan Cortés finaliza en diciembre su préstamo en Argentinos Juniors y tiene contrato vigente con Colo Colo por todo el 2027. | Foto: @AAAJoficial

Así las cosas, si Cortés retorna porque Argentinos Juniors decide no comprar su pase deberá compartir camarín con Vozinha, Fernando de Paul, Gabriel Maureira y Eduardo Villaneva, cuatro arqueros que en mayor o menor medida jugaron en el primer equipo en este 2026.

Una situación compleja que el club debe resolver, ya que incluso sin Cortés en la ecuación hablamos de muchos guantes para un solo puesto.

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En síntesis