Una gran cantidad de jugadores deben volver al Cacique al terminar con sus respectivos préstamos al tener todavía contrato vigente.

Colo Colo está ad portas de vivir un ajetreado mercado de fichajes tras gritar campeón en la Liga de Primera 2026. Los albos tienen como objetivo revalidar a nivel local lo hecho este año y hacer un buen papel en la Copa Libertadores, razón por la cual debe elegir bien sus refuerzos.

En ese sentido, hay un amplio abanico de jugadores que fácilmente pueden ser fichajes a costo cero. Hablamos de los que deben volver al Cacique tras terminar con sus respectivos préstamos y que tienen contrato vigente para el 2027.

Son en total 17 los futbolistas que deben volver al Monumental al finalizar sus cesiones. En su gran mayoría tienen contrato por todo el 2027, mientras que otros termina vínculo con los albos ahora en diciembre, por lo que deben renovar para seguir en el club.

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Colo Colo recibirá 17 “refuerzos” para afrontar el 2027

En este listado destacan jugadores consagrados como Salomón Rodríguez, Brayan Cortés y Cristián Zavala. Los tres tienen contrato hasta diciembre del 2027, por lo que perfectamente pueden quedarse en el Monumental si así lo decide el cuerpo técnico y la gerencia deportiva.

Hay otro grupo de formados en casa también vuelve, pero que finalizan contrato en unas semanas más. En ese lote destacan Lucas Soto, Ethan Espinoza y Dylan Portilla, quienes para seguir en el Cacique debe firmar un nuevo vínculo.

Salomón Rodríguez tiene contrato vigente con Colo Colo por todo el 2027. | Foto: Getty Images.

Cabe recordar que a inicios de año a Colo Colo volvieron Jeyson Rojas y Diego Ulloa tras estar a préstamo. Ambos fueron titulares en el equipo que terminó siendo campeón, por lo que no sería extraño ver a uno de estos 17 como un verdadero “refuerzo” para el 2027.

Salomón Rodríguez – Montevideo City Torque (contrato hasta diciembre de 2027)

Brayan Cortés – Argentinos Juniors (contrato hasta diciembre de 2027)

Cristián Zavala – Coquimbo Unido (contrato hasta diciembre de 2027)

Manley Clerveaux – Provincial Osorno (contrato hasta diciembre de 2028)

Dylan Portilla – Santiago Wanderers (contrato hasta diciembre de 2027)

Cristián Riqueleme – Deportes Concepción (contrato hasta diciembre de 2027)

Julio Fierro – Unión Española (contrato hasta diciembre de 2026)

Pedro Navarro – Santiago Wanderers (contrato hasta diciembre de 2026)

Lucas Soto – Everton (contrato hasta diciembre de 2026)

Ethan Espinoza – Deportes Concepción (contrato hasta diciembre de 2026)

Daniel Gutiérrez – Unión La Calera (contrato hasta diciembre de 2026)

Bruno Gutiérrez – Deportes La Serena (contrato hasta diciembre de 2026)

Felipe Yáñez – Magallanes (contrato hasta diciembre de 2026)

Nicolás Suárez – Deportes Copiapó (contrato hasta diciembre de 2026)

Javier Rojas – Deportes Concepción (contrato hasta diciembre de 2026)

Milovan Velásquez – Deportes La Serena (contrato hasta diciembre de 2026)

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En síntesis