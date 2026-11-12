Recordado lanzamiento del jugador cobra mayor relevancia a dos días de una definición pirata ante O'Higgins. El DT ratificó que cuenta con él en caso de ir a penales.

Hernán Caputto habló en la previa de la final de Copa de la Liga, donde Coquimbo Unido definirá el título ante O’Higgins. El duelo se jugará este sábado 14 de noviembre, a las 18.30 horas, en el Estadio Santa Laura.

Con la posibilidad de que todo se defina en penales, se le consultó al DT pirata por el caso Cristián Zavala. El delantero aurinegro dio la vuelta al mundo con viral penal jugando por Colo Colo en el verano pasado, donde la picó, falló y se lesionó.

“Respecto a lo de Cristián no tengo duda que si está y quiere, va a patear. Yo vivo el presente, no vivo de cosas que han pasado, las que pasaron y no fueron tan buenas, uno trata de mejorarlas”, partió diciendo.

Caputto aleona a Zavala para la final con Coquimbo

Siguiendo con el desglose de la importancia de Cristián Zavala en su equipo, Hernán Caputto recalcó que no habrá problemas para volver a pararse desde los 12 pasos en una definición. Coquimbo va con todo en Copa de la Liga ante O’Higgins.|

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“No es algo que hayamos conversado lo que pasó, Cristián (Zavala) es figura actual y un gran pateador de penales. Si tenemos la posibilidad y se da, será uno de los designados”, aclaró.

En cuanto a cómo se enfoca la final ante el Capo de Provincia, el DT del Barbón explicó que “lo emocional siempre prima. En estos partidos donde muchas veces se equiparan cosas técnicas y parte de estrategia, lo emocional pasa a ser fundamental”.

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“El que llegue y aguante le va a ir mejor. Lo importante es que llegamos en buen momento, es partido unico, la final que todos esperabamos“, cerró el entrenador de Coquimbo Unido.