Una vez terminó la final con goleada de los Piratas, los jugadores de Rancagua se lanzaron contra el portero.

Coquimbo Unido se coronó como campeón de la primera Copa de La Liga, luego de golear por 3-0 a O’Higgins en la gran final que fue disputada la jornada del sábado en el estadio Santa Laura.

Partido que no estuvo alejado de las polémicas, luego de que el partido terminó en pelea, con los jugadores del equipo de Rancagua que fueron a buscar a Diego Sánchez.

En ese sentido, se armó la grande, donde algunos empujaban, otros separaban y el Mono celebrara muy en su estilo un nuevo título con la camiseta del cuadro Pirata.

Los árbitros tuvieron que separar en plenos festejos de Coquimbo en La Copa de La Liga. Foto: Diego Martin/Photosport

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La pelea del Mono Sánchez en la Copa de La Liga

Fue Esteban Moreira el primer jugador que, a penas se dio por terminado el partido en Independencia, el que corrió hasta la portería donde estaba el Mono Sánchez para encarárlo.

Algunos se dieron cuenta y corrieron para buscar que esto no pase a mayores, donde se comenzó a formar un tumulto con empujones y donde se dijeron de todo.

Lugo se pudo ver a Santiago Toloza y otros jugadores de O’Higgins que sólo tenían de blanco al meta de los Piratas, quien tras esto se dedicó a celebrar con los hinchas de Coquimbo.

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