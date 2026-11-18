Davinson Sánchez alcanzó a jugar apenas 24 minutos en Colombia en el amistoso frente a Chile, pues recién iniciado el partido tuvo un choque con Darío Osorio. En rigor, el extremo del Crystal Palace lo embistió por arriba y abajo mientras trataba de presionarlo.
Eso hizo que el capitán del cuadro cafetalero cayera al piso de mala manera. De inmediato, Sánchez evidenció mucho dolor en la zona del hombro. A más de alguno se le pasó por la cabeza una lesión de clavícula del defensor central del Galatasaray de Turquía.
Como sea, cuando el cronómetro marcaba 24 minutos, el exzaguero del Tottenham Hotspur fue reemplazado por Jhon Lucumí. Aunque fue el mismo Sánchez el que trasladó calma tras lo ocurrido. “Hablé con el médico, quise probar las sensaciones”, describió el jugador de 30 años.
“Pero fue todo por precaución. Afortunadamente con los días recobraré la fuerza y movilidad. No es nada nuevo que no haya pasado. El cuerpo técnico y médico tomaron la medida”, aclaró Sánchez, quien seguramente volverá rápido a tener acción en la máxima categoría turca.
ver también
Se hizo viral: El curioso gesto de Lucas Cepeda que no pasó desapercibido en el Chile vs Colombia
Davinson Sánchez: de lesionarse tras chocar con Darío Osorio a elogiar el recambio de Colombia
Para Davinson Sánchez, esa jugada de fútbol en que chocó con Darío Osorio significó su posterior salida en Colombia, que presentó varias caras nuevas en esta doble fecha FIFA. Un motivo de orgullo para el portentoso defensor central surgido en Atlético Nacional de Medellín.
“Siempre se ha pedido que haya recambio y nombres nuevos. Hoy pasó, el otro día en casa también hubo cambios y al final respondimos. No se ganó el partido porque se ataja el penal, erramos debajo del arco”, describió Sánchez. Sin querer, aludió a la espectacular tapada de Lawrence Vigouroux a Luis Suárez.
Y dio cuenta de lo positivo que fue este doble apronte vs la Roja. “Las sensaciones son mucho mejores y positivas que como terminamos en Cali, que fuimos muy erráticos. Queda camino por delante para trabajar”, sentenció Sánchez, un bastión para el proceso que mira de reojo al Mundial 2030.