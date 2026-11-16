Las Águilas tienen todo avanzado con el técnico que reemplazará a Pierre Sage.

El inicio de Darío Osorio en Crystal Palace ha estado marcado por malos resultado. Desde el club planean salir a adelante con la contratación de un nuevo entrenador.

Las Águilas se habían acostumbrado a buenas campañas, incluso con títulos. De hecho, están disputando la Europa League gracias a haber conquistado la Conference League durante la temporada anterior. Sin embargo, el presente no es como esperaban.

El nuevo profe de Osorio

Pierre Sage comenzó como el entrenador de Crystal Palace, pero los resultados no fueron buenos. De hecho, son los colistas de la Premier League. Si bien en Inglaterra son de respetar los procesos, el miedo a descender hizo que despidieran al técnico francés.

Mientras Darío Osorio está junto a Chile en la fecha FIFA, las Águilas buscan al DT que los saque de la crisis. Al parecer ya habrían dado con el nombre y así lo informa el periodista Ben Jacobs, quien aseguró que el elegido será Thomas Frank.

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“Tiene un acuerdo en marcha para convertirse en el nuevo entrenador del Crystal Palace. Las conversaciones con el personal de apoyo del danés también están en las etapas finales. Se espera que Frank esté al mando del partido contra el Coventry tras el parón internacional“, indicó Jacobs.

Thomas Frank tiene 53 años y ha dirigido a Brøndby de Dinamarca, Brentford y Tottenham. Con las Abejas realizó buenas campañas, llevándolos desde la Championship hasta la Premier League, aunque en los Spurs no corrió la misma suerte y se fue luego de dejarlos al borde del descenso en la temporada pasada.

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El danés suele jugar con 4-3-3 o 4-2-3-1. En ambos esquemas, usa a jugadores abiertos por las bandas, algo que podría beneficiar el estilo de Darío Osorio. El chileno es zurdo, pero se ubica por la banda derecha con el perfil cambiado. En las próximas horas deberían oficializar al técnico, quien haría su debut el sábado 21 de noviembre ante Coventry por la Premier League.