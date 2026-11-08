La avivada de Darío Osorio ante Liverpool: Ganó penal para el descuento del Crystal Palace

El formado en la U de Chile sumó 30 minutos y generó el único descuento. Lo preocupante es que son últimos en la Premier League.

Darío Osorio salvó el honor y demostró que está para sumar más minutos en el Crystal Palace. El seleccionado nacional ingresó en el complemento ante Liverpool y de inmediato le cambió el chip al equipo.

El ingreso del formado en la U se dio cuando el equipo ya estaba más que complicado. Los goles de Alexis Mac Allister (30’) y Florian Wirtz (54’), pusieron en ventaja a los dirigidos por Andoni Iraola.

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Con el agua hasta el cuello, Pierre Sage, mandó a la cancha a Osorio. En el minuto 60 ingresó por Quinten Timber y a la primera jugada demostró que es el distinto del equipo. En la primera pelota que tocó, tiró un taco para iniciar el ataque y dejó pagando al medio campo visitante.

Luego en el 76’, robó un balón en la salida del Liverpool y dejó solo a Yeremi Pino. Pero el español campeón del Mundo no pudo ante Alisson.

Darío Osorio pide más minutos en el Crystal Palace (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Pero cuando mejor jugaba el equipo de Osorio, llegó la lapida del partido. Liverpool aprovechó el contragolpe, y Alexander Isak quedó mano a mano con Henderson y puso el 3-0 definitivo.

Sin embargo, Osorio no bajó los brazos y fue en busca del descuento. Así fue como en el minuto 93’ demostró que tiene más sangre que sus compañeros y logró un penal a pura picardía nacional.

Es que Osorio fue a buscar un balón en el área del Liverpool y terminó chocando con Milos Kerkez. La alarma se activo de inmediato ya que ambos cayeron al suelo. El nacido en Hijuelas llegó primero a la pelota y recibió el contacto del húngaro. Por lo que el arbitro Tony Harrington cobró desde los doce pasos y Eddie Nketiah terminó marcando el 3-1 definitivo.

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“Osorio sumó más minutos y eso es muy bueno. Además permitió el descuento del Crystal con ese penal”, destacaron en la señal de ESPN.

El chileno con solo 30 minutos fue el segundo mejor jugador del Crystal con nota 7,2. Aunque esto de poco y nada le sirve a su equipo que ahora es colista de la Premier con siete unidades y -14 goles.

¿Cuándo vuelve a jugar el Crystal Palace?

Ahora el Crystal Palace debe dar vuelta la página, especialmente porque en la Premier League quedó en puestos de descenso. El tema es que viene la fecha FIFA y Darío Osorio será uno de los tantos convocados en el equipo. El zurdo disputará los dos amistoso de Chie ante Colombia.

Por lo que recién el 21 de noviembre vuelve a jugar. Lo que será en la fecha x cuando visite al Coventry, que . También lucha por la salvación. Luego el 26 del mismo mes disputa una nueva fecha de la Europa League y recibe a la Real Sociedad.