El relator de ESPN insiste en que el francés Pierre Sage no utiliza como corresponde al delantero chileno. "¿No puede cambiar el rumbo del partido?", indicó.

Con nueve jornadas disputadas en la Premier League, el popular narrador argentino Juan Manuel “Bambino” Pons se convirtió en el más férreo defensor que tiene el delantero chileno Darío Osorio ante los constantes desaires que sufre en Crystal Palace.

Es que la actitud que exhibe el técnico francés Pierre Sage con el oriundo de Hijuelas no deja de llamar la atención, más aún cuando están en su peor momento de la campaña, en puestos de descenso tras perder por 2-0 ante Tottenham Hotspur.

Osorio entró a la cancha en el minuto 75, y como es habitual en reemplazo de Dwight McNeil, un ingresó que no le cayó bien ni al ‘Bambino’ Pons ni a su comentarista en la transmisión de ESPN, Jorge Baravalle, quienes criticaron al DT de Crystal Palace por esta decisión.

“Bambino” Pons sale en defensa de Darío Osorio

Apenas pisó la cancha el ex Universidad de Chile, el analista de la transmisión expresó que “para mí este cambio era de arranque en el segundo tiempo“. Tras ello, el relator trasandino agregó “qué momento para el chileno… solo tendrá 15′ para jugar Osorio, en un partido 2-0 abajo, complicado“.

Pero fue tras el pitazo final donde el ‘Bambino’ Pons desplegó su descargo contra Sage y la directiva del Crystal Palace. “A Osorio lo compraron para ser titular y está en el banco. Juega 20 minutos, esto es así. Cosas de los entrenadores que son los que saben y están allí permanentemente con los planteles”, expresó.

“Uno puede opinar desde la distancia, es sudamericano y (los hinchas) dicen ‘cómo va para allá’, ‘le pagan bastante y no lo ponen’. Tiene sangre y temperamento, ¿por qué no púeden cambiar el rumbo?”, fue el recado que el popular narrador le dejó a Pierre Sage.

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¿Cuándo vuelve a jugar?

El Crystal Palace de Darío Osorio tendrá acción por UEFA Europa League este jueves 5 de noviembre cuando reciban en Selhurst Park al Hoffenheim de Alemania, desde las 14:45 horas de Chile.

En síntesis

El relator Bambino Pons criticó duramente al DT del Crystal Palace por darle pocos minutos a Osorio.

El chileno ingresó a los 75′ en la caída ante Tottenham, lo que generó molestia en la dupla de ESPN.

Pons recordó que el atacante llegó para ser titular. El próximo jueves se medirán contra Hoffenheim.

Así está la Tabla de Posiciones en la Premier League