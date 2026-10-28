El chileno buscará sumar minutos en los octavos de final de la Carabao Cup.

Darío Osorio tendrá una nueva oportunidad de ganar protagonismo en Inglaterra. Crystal Palace enfrentará a Fulham por los octavos de final de la Carabao Cup en el estadio Craven Cottage.

El chileno viene de ingresar en el segundo tiempo de la derrota por 2-0 ante Newcastle por la Premier League, esperando tener minutos en un partido clave para las aspiraciones del torneo.

Darío Osorio quiere ganarse un puesto en Crystal Palace.

¿A qué hora juega Crystal Palace vs. Fulham?

Crystal Palace y Fulham se enfrentan este miércoles 28 de octubre, a las 16:45 horas de Chile , en el estadio Craven Cottage, por los octavos de final de la Carabao Cup

El duelo no tendrá transmisión por televisión en Chile, podrás verlo EN VIVO de manera exclusiva a través de Disney+ Premium , plataforma de streaming para usuarios previamente suscritos.

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El ganador avanzará a los cuartos de final y conocerá a su próximo rival mediante el sorteo correspondiente.

Crystal Palace buscará recuperarse de la última derrota, mientras que Fulham llega tras vencer por 1-0 a Coventry City.

En resumen…