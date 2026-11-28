Los Diablos Rojos siguen sin levantar cabeza y ahora cayeron goleados por 4-0 ante Brentford por la fecha 12 de la Premier League 2026-27.

Ya estamos en condiciones de decir que el Manchester United está en crisis. Los Diablos Rojos siguen sin levantar cabeza en esta temporada 2026-27, firmando una de sus peores campañas en toda su historia.

Lamentablemente la mano técnica de Mauricio Pochettino sigue sin marcar diferencias en los Red Devils. El argentino todavía no gana un partido, algo que ya se está viendo reflejado en la tabla de posiciones de la Premier League, sobre todo tras la reciente derrota por 4-0 ante Brentford en el Old Trafford.

Con esta caía los Diablos Rojos siguen penúltimos con ocho puntos luego de 12 fechas jugadas. Los números de los mancunianos son vergonzosos, con apenas un triunfo, cinco empates y seis derrotas, instalándose como uno de los peores equipos de Inglaterra.

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Darío Osorio puede acrecentar la crisis del Manchester United

Por su fuera poco, la situación del United puede empeorar todavía más en este fin de semana, ya que perfectamente puede cerrar esta jornada 12 como el absoluto colista de la Premier League.

Manchester United es con 27 tantos recibidos el equipo con más goles en contra en lo que va de temporada en Inglaterra. | Foto: Getty Images.

Y el responsable de esto puede ser el Crystal Palace de Darío Osorio. El equipo del chileno es el último con siete puntos, pero si mañana domingo 29 de noviembre vence desde las 11:05 (hora de Chile) al Hull City en el Selhurst Park Stadium dejarán a los de Pochettino como últimos del torneo.

Un panorama complejo para uno de los equipos más grandes de Inglaterra, Europa y todo el mundo, que puede empeorar mucho más si The Eagles hacen la gracia y vuelven a los triunfos este domingo.

El próximo partido de Manchester United

Los Diablos Rojos enfrentarán a Newcastle el miércoles 2 de diciembre a las 17:15 (hora de Chile) en St. James Park. Este duelo será válido por la fecha 13 de la Premier League 2026-27.

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En síntesis