El icónico arquero que tuvo el Romántico Viajero se atrevió a trazar un paralelo entre el volante de 21 años y el jugador portugués, estrella de los alicaídos Diablos Rojos.

La U de Chile superó con muchísima claridad a Everton de Viña del Mar y en medio de la satisfacción que generó ese triunfo contundente, Johnny Herrera se animó a hacer una atrevida comparación entre el autor de uno de los goles y el capitán del Manchester United.

Se trata de Agustín Arce, volante de 21 años que mediante un golpe de cabeza, anotó su 12° gol en la temporada. Una cifra muy elevada para un mediocampista, aunque sea de corte ofensivo como en el caso de la promesa surgida del semillero azul.

El Samurai se animó a trazar un paralelo con el referente de los Diablos Rojos, que están de capa caída al inicio de esta campaña. “Para mí, Arce juega muy similar a Bruno Fernandes”, manifestó Herrera, quien ve al chileno muy parecido al habitual seleccionado portugués.

Bruno Fernandes en acción por el Manchester United. (Michael Regan/Getty Images).

“Son jugadores que no son excesivamente rápidos. Tampoco son excesivamente dribleadores, extraordinarios y buenos para la pelota”, agregó el icónico golero que tuvo el Romántico Viajero, quien también fue campeón de la primera división con los Ruleteros.

Agustín Arce en acción contra Everton de Viña del Mar. (Andrés Piña/Photosport).

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Herrera cree que Agustín Arce de U de Chile tiene perfil muy parecido a Bruno Fernandes de Manchester United

La U de Chile tiene en Agustín Arce a su segundo goleador de la campaña con 12 tantos, misma cifra que ha conseguido Maximiliano Guerrero y para Johnny Herrera, el juego del mediocampista se asemeja mucho al de Bruno Fernandes del Manchester United.

Agustín Arce celebra con Maxi Guerrero, autor de cuatro asistencias en El Teniente. (Andrés Piña/Photosport)

“Tan sólo con la pegada, con pensar un poquito antes y el golpe al balón que tienen solucionan mil problemas de una”, manifestó el Samurai en TNT Sports sobre este paralelo que hizo con el portugués que jugó en Udinese de Italia, además del Sporting Clube de Portugal.

Y prosiguió con su análisis. “Es muy raro que le dé más de tres golpes a la pelota. Tiene varios goles de zurda de hecho, que no es su pierna más hábil”, aseguró Herrera. Razón tiene: son cuatro conquistas con su pierna izquierda. El Samurai tiene mucha esperanza en el progreso que ha mostrado Arce durante la temporada. Sobre todo con Fernando Gago en la dirección técnica.

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