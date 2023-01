Josep Guardiola todavía no puede creer que el gol del empate transitorio en el derbi de la ciudad fuera considerado válido por el equipo arbitral. El portugués Bruno Fernandes aprovechó el espacio para definir de buena manera e igualar 1-1 para el Manchester United ante el Manchester City. Pero esa ventaja, en gran parte, se la dio la intervención de Marcus Rashford.

El "10" de los Diablos Rojos no tocó el balón, pero si corrió hacia él y hasta hizo un amague que bien pudo haber desconcentrado al defensor suizo Manuel Akanji, mundialista en Qatar 2022. Pero el juez central del encuentro, Stuart Attwell, no estimó necesario revisar la jugada. Y se quedó con lo que le dijeron desde la cabina del VAR: no hubo posición de adelanto del atacante de la selección de Inglaterra.

Por cierto, Pep no coincide con esa visión. "Rashford está en fuera de juego, Bruno Fernandes no. Rashford distrajo a nuestro portero y defensores. Es lo que es. Sabemos dónde jugamos. Es difícil para los árbitros en estos estadios", manifestó el entrenador español en alusión a Old Trafford, recinto donde habitualmente hace de local la escuadra dirigida por Erik Ten Hag.

Y si eso fuera poco, fue el propio Rashford el que desniveló el partido a favor del Manchester United luego de empalmar un centro rasante del argentino Alejandro Garnacho. Esa jugada le dio la victoria al ex club de Cristiano Ronaldo, que sueña con seguir escalando en la tabla de posiciones tras la salida del crack portugués rumbo al fútbol de Arabia Saudita.

Guardiola ironiza con la polémica: "No podemos ganar la Premier League"

Por el momento, Manchester City marcha en el segundo puesto de la Premier League, a cinco puntos del Arsenal, aunque podrían ser ocho si los Gunners celebran en otro derbi, el de Londres, frente al Tottenham Hotspur este domingo 15 de enero.

Eso y la derrota sufrida ante el Manchester United provocó que Josep Guardiola le pusiera una picante ironía a sus declaraciones pospartido. "No me importa la Premier League ni la Carabao. No podemos ganar. Pero ya hemos ganado mucho, así que no es un problema", dijo en una conversación con DAZN.