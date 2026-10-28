Tras el Balón de Oro: Vozinha vuelve a Colo Colo para ser titular en partido clave por el título

El sexto mejor portero del planeta regresó tras su viaje express a Londres y pide camiseta de titular

Fernando Ortiz ya tiene el equipo completo a disposición para la lucha por la Liga de Primera. Este martes por la noche regresó Vozinha y el portero va a pelear por mantenerse en el arco titular de Colo Colo.

El representante de Cabo Verde dijo presente en la premiación del Balón de Oro. Tras el partido ante Palestino, donde fue figura en el arco del Cacique, tomó de inmediato el vuelo hacia Londres.

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Pese a estar contrarreloj, el portero llegó de la mejor forma al Teatro Palladium de Londres. Vestido de gala y acompañado por su hermano Delmiro, dijo presente con los mejores cracks de la temporada. Incluso fue uno de los más solicitados por los fans que querían un recuerdo del portero.

“Es un gran honor estar aquí. Estoy muy contento de estar acá. No me imaginaba estar en la premiación del Balón de Oro”, reconoció emocionado en la ceremonia.

Pero el portero dejó en claro que su objetivo está en conseguir cosas importantes en Colo Colo. Por lo mismo, apenas terminó la premiación en Londres, tomó el vuelo de regreso a Chile.

Tras el Balón de Oro: Vozinha se pone a disposición de Colo Colo

Vozinha viajó de inmediato para regresar al Estadio Monumental lo antes posible. Entre ida y vuelta, fueron más de 20 horas de vuelo. Pero finalmente llegó sano y salvo durante la noche del martes. A eso de las 23:00 horas hizo su arribo al Aeropuerto de Santiago.

Fie la su estilo, Josimar Dias guardó silencio y declinó de entregar declaraciones. Sin embargo, si tuvo tiempo para firmar autógrafos y fotografiarse con los hinchas de Colo Colo.

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Ahora el sexto mejor portero del planeta se pone de inmediato a disposición de Fernando Ortiz. Por lo que se espera que ya vuelva a los entrenamientos este miércoles. Lo que será clave para volver a luchar por el puesto de titular y repetir el gran rendimiento que ya mostró ante Palestino.

Ahora Colo Colo, que está a siete puntos de distancia de la U, debe enfocarse en el partido de este 30 de octubre cuando reciba a Universidad de Concepción. Partido clave en el Estadio Monumental y que está fijado a las 19:00 horas, donde el Cacique buscará reencontrarse con los triunfos y cortar la mala racha de cuatro fechas sin saber de victorias.