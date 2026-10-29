Marcelo Díaz no será el único capitán que perderá el Romántico Viajero para la próxima temporada.

Universidad de Chile ya trabaja pensando en lo que será la próxima temporada. Así como es sabida la partida de Marcelo Díaz, ahora es otro jugador quien no seguirá.

El Romántico Viajero está cerrando de buena manera la presente campaña. En el tramo final han encontrado regularidad de la mano de Fernando Gago. Incluso, de manera inesperada, otra vez tienen opciones, mínimas, pero opciones al fin y al cabo de luchar por el título.

El jugador que no sigue en U. de Chile

Más allá de los graves problemas dirigenciales que vive Universidad de Chile, hay más o menos claridad en que Fernando Gago seguirá al mando del equipo. Considerando que están en la pelea de clasificar a Copa Libertadores, ya piensan en el 2027.

Marcelo Díaz es la primera baja del próximo año, ya que el Carepato confirmó hace algún tiempo que no seguirá jugando y colgará los botines. Eduardo Vargas está cerca de renovar, mientras Charles Aránguiz tiene contrato vigente con el club.

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Claro que hay otro referente del plantel que no será parte del club en el centenario: Cristopher Toselli. De acuerdo a Cooperativa, el portero de 38 años no extenderá su vínculo y se irá del CDA. Ahora resta saber si buscará club o jubila los guantes.

Toselli llegó en 2023 a Universidad de Chile y terminó ganándole la titularidad a Cristóbal Campos en esta campaña. Con la llegada de Gabriel Castellón quedó relegado, aunque igual se posicionó como uno de los capitanes del equipo. Sin embargo, Fernando Gago no le ha dado ningún minuto durante 2026. Ni en Copa Chile, ni en Copa de la Liga.

Toselli supo ganarse el respeto de los hinchas de U. de Chile. Imagen: Photosport

Durante el último mercado Gago quiso a otro arquero, algo que no sucedió, pero podría volver a intentar en el periodo de fichajes del verano. Por esta razón, la salida de Cristopher Toselli dejaría un espacio para otro meta. El campeón de la Copa América 2016 jugó 26 partidos en la U, ganando la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.