El delantero refleja el gran ambiente en la interna, donde aprovecha una instancia con su compañero Marcelo Morales para sacar risas.

Universidad de Chile vive un tremendo ambiente luego de las goleadas en la Liga de Primera 2026, que la ilusionan con ir con todo por una remontada con Colo Colo en la tabla de posiciones.

El alza en lo futbolístico ha mostrado la mejor versión en años de Eduardo Vargas, quien es el gran goleador de la temporada con 16 anotaciones (en todos los torneos), además que lidera el camarín.

Así lo demuestra con una particular cábala con su compañero Marcelo Morales, que han realizado en la goleada por 6-0 ante Ñublense y luego repitieron en el 4-1 con Everton.

Eduardo Vargas y Marcelo Morales suman una cábala en la U. Foto: U de Chile.

La cábala de Edu Vargas con el Shelo Morales en la U

Eduardo Vargas se puso el disfraz de Gonzalo Jara para una llamativa cábala en Universidad de Chile, que realiza cuando salen a la cancha a jugar el partido con su compañero Marcelo Morales.

Una humorada que se ha podido ver en los videos que publica la propia U en sus plataformas digitales, donde los hinchas se dieron cuenta del movimiento a todo cachete.

Ambos se lo toman con humor, pero los hinchas piden que lo sigan haciendo si van a seguir ganando por goleadas, en un sacrificio que saca risas entre los más bullangueros.

Mira el video: